«أمبودسمان» لـ«جودلفين» يحصد لقب «برنس أوف ويلز» في «رويال آسكوت»



عصام السيد (أبوظبي)



خطف المهر «أمبودسمان» لـ«جودلفين»، بإشراف جون وثادي جوسدن، وقيادة ويليام بيوك، الأضواء في اليوم الثاني لمهرجان «رويال آسكوت» البريطاني حين حصد لقب «برنس أوف ويلز» (الشوط الرئيس) في عرض غير عادي، بحضور ملك وملكة بريطانيا والعائلة المالكة، وجمهور غفير من محبي سباقات الخيول المهجنة الأصيلة.

وتغلب «أمبودسمان» على صعوبات حائط من الخيول أمامه، وتسلل ببراعة ليحقق فوزاً باهراً في السباق، ويشق طريقه بقوة في سباقات الفئة الأولى، بعد أن واجه بقيادة ويليام بويك، صعوبة في الركض حتى نهاية السباق بـ«فيرلونج» واحد، لكنه استعاد توازنه بقوة عندما كان في وضعية أفضل، وفاز بفارق طولين وسجل ابن «نايت أوف ثندر» زمناً سريعاً قدره 2:02:51 دقيقة.

وكان ممثل (شادويل) «أنماط»، الفائز بسباق «تشامبيون ستيكس» الموسم الماضي، والذي أتيحت له كل الفرص عندما أجبر على التقدم في آخر 400 متر، قد حل وصيفاً، بينما كانت «سي ذا فاير»، المهرة الوحيدة في السباق، متأخرة بفارق طولين ونصف طول في المركز الثالث.

ولم ينجح «أمبودسمان» في الوصول إلى مضمار السباق في عمر السنتين، لكنه حقق تقدماً جيداً في عمر ثلاث سنوات، وفاز بجميع سباقاته الأربع في عام 2024، وأبرزها سباق «بري دو برنس دورانج» من الفئة الثالثة في «لونجشامب».

وكان وصيفاً لـ «المقام»، في سباق «بريجادير جيرارد ستيكس» عند عودته إلى سانداون الشهر الماضي، وقد بنى على هذا الوعد ليحقق فوزاً ساحقاً في «رويال أسكوت».