3412 مشجعاً فقط في مباراة صن داونز وأولسان



لندن (د ب أ)



دافع الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عن تقدم معدلات مبيعات تذاكر بطولة كأس العالم للأندية، بعد إقبال ضعيف آخر على إحدى مباريات دور المجموعات، وتواجد في مباراة صن داونز الجنوب أفريقي ضد أولسان الكوري الجنوبي في أورلاندو 3412 مشجعاً فقط في المدرجات، وقبلها تواجد 22317 متفرجا في المباراة الأولى لتشيلسي أمام لوس أنجليس إف سي في أتلانتا رغم أن الملعب يتسع إلى 71 ألف متفرج.

في المقابل، شهدت بعض المباريات حضوراً كبيراً، حيث تواجد أكثر من 80 ألف متفرج في مباراة باريس سان جيرمان ضد أتلتيكو مدريد في باسادينا، بينما أعلن «فيفا» أنه باع ما يقرب من 5ر1 مليون تذكرة حتى الآن.

وأضاف «فيفا»: «لقد تواجد 340 ألف مشجع في أول 8 مباريات، وهذا دليل قوي على الشعبية العالمية لكرة القدم للأندية»، وأشار أيضاً إلى أن 4 من أصل 5 مباريات الأكثر مبيعاً للتذاكر في دور المجموعات لم تقام بعد.