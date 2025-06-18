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الرياضة

«الشارقة البحري» يُطلق 5 مخيمات صيفية

«الشارقة البحري» يُطلق 5 مخيمات صيفية
18 يونيو 2025 21:26


الشارقة (الاتحاد)
عقد مجلس إدارة نادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية اجتماعه الدوري برئاسة خالد بن جاسم المدفع رئيس المجلس وحضور أعضاء المجلس والمدير العام للنادي، استعرض المجلس آخر تطورات مشاركات فريق الفورمولا الخارجية واعتمد إطلاق خمسة مخيمات صيفية في مدن الشارقة والحمرية وكلباء وخورفكان ودبا الحصن، بالتعاون مع وزارة الرياضة ومجلس الشارقة الرياضي ومراكز الناشئة. 

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ومن المقرر أن تبدأ هذه المخيمات مطلع يوليو المقبل وتستمر حتى منتصف أغسطس القادم بهدف تعزيز الوعي بالرياضات البحرية لدى النشء والشباب، وتوفير بيئة ترفيهية وتعليمية تساعد المشاركين على تنمية مهاراتهم وقضاء عطلة صيفية مفيدة. 
وأوضح خالد بن جاسم المدفع أن هذه المخيمات تأتي في إطار استراتيجية النادي لدعم الرياضات البحرية واكتشاف المواهب الواعدة، مشيراً إلى أن الهدف غرس شغف الرياضات المائية لدى الأجيال الجديدة وتقديم تدريبات متخصصة تحت إشراف كوادر مؤهلة، بما يتوافق مع رؤية الشارقة لبناء جيل صحي ورياضي واعٍ بإرثه البحري. 
وأعرب عن شكره لوزارة الرياضة ومجلس الشارقة الرياضي ومراكز الناشئة على دعمها موضحًا أن البرنامج يتضمن أنشطة متنوعة مثل التجديف وركوب الأمواج والسباقات البحرية مع الالتزام بأعلى معايير السلامة والجودة.

خالد جاسم المدفع
المخيمات الصيفية
نادي الشارقة للرياضات البحرية
الرياضات البحرية
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