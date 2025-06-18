الأهلي المصري يعلن غياب طاهر محمد في مونديال الأندية



القاهرة (د ب أ)

أعلن النادي الأهلي المصري، اليوم الثلاثاء، غياب مهاجمه طاهر محمد طاهر عن مباراتي الفريق في المجموعة الأولى بكأس العالم للأندية المقامة حالياً في الولايات المتحدة الأميركية، أمام بالميراس البرازيلي وبورتو البرتغالي، بسبب الإصابة.

وقال الأهلي في بيان له: «خضع طاهر محمد لفحوصات طبية بعد مران الأمس، تحت إشراف الدكتور أحمد جاب الله طبيب الأهلي، وتأكدت إصابته في منشأ العضلة الأمامية وغيابه عن الفريق في المباراتين القادمتين». وأضاف:«سيخضع اللاعب لبرنامج علاجي وتأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي، من أجل تجهيزه للعودة إلى المباريات خلال الفترة المقبلة».

ويخوض الأهلي مواجهة بالميراس البرازيلي في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الأولى لبطولة كأس العالم للأندية، مساء الخميس، على ملعب ميتلايف في نيويورك، وذلك بعدما تعادل سلبياً في الجولة الأولى أمام إنتر ميامي الأميركي.