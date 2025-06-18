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الرياضة

مودريك لاعب تشيلسي يواجه خطر الإيقاف 4 أعوام

مودريك لاعب تشيلسي يواجه خطر الإيقاف 4 أعوام
18 يونيو 2025 21:37

 
لندن (رويترز)
قال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم اليوم الأربعاء إن ميخايلو مودريك مهاجم تشيلسي متهم بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات بعد أن أظهرت عينة سُحبت منه العام الماضي وجود مادة محظورة، وكان مودريك أعلن في ديسمبر الماضي أن تحليل عينة بول أظهر نتيجة إيجابية بعد اختبار روتيني لمكافحة المنشطات، وأكد الدولي الأوكراني أن ذلك كان بمثابة «صدمة» لأنه لم يستخدم مادة محظورة عن علم.
وتعرض اللاعب البالغ من العمر 24 عاماً، والذي انضم إلى تشيلسي في يناير 2023 مقابل مبلغ أولي قيمته 62 مليون جنيه إسترليني (83.44 مليون دولار)، للإيقاف المؤقت ولم يلعب منذ ذلك الحين.
وقال متحدث باسم الاتحاد الإنجليزي: «يمكننا أن نؤكد أن ميخايلو مودريك متهم بانتهاك قواعد مكافحة المنشطات بزعم وجود أو استخدام مادة محظورة، وفقاً للمادتين 3 و4 من لوائح مكافحة المنشطات بالاتحاد الإنجليزي».
وأضاف «نظراً لأن القضية لا تزال مستمرة، لسنا في وضع يسمح لنا بمزيد من التعليق في الوقت الحالي»، وتُطبق اللوائح عند وجود مادة محظورة وفي حال استخدام أو محاولة استخدام مادة محظورة أو طريقة محظورة من قبل أي لاعب.
ويواجه مودريك خطر الإيقاف لمدة أربعة أعوام إذا لم يتمكن من إثبات أن انتهاك قواعد مكافحة المنشطات لم يكن متعمداً. 

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