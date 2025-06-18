سيتي يفوز بثنائية على الوداد في كأس العالم للأندية

فيلادلفيا (د ب أ)

استهل مانشستر سيتي مشواره في كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأميركية بالفوز 2/ صفر على الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الأربعاء، في افتتاح منافسات المجموعة السابعة من البطولة.

وتقدم الفريق الإنجليزي بهدف مبكر سجله فيل فودين بعد مرور دقيقتين، ليسجل أسرع هدف في النسخة الحالية من البطولة. وأضاف البلجيكي جيريمي دوكو الهدف الثاني في الدقيقة 42، ليحقق السيتي أول ثلاث نقاط ويتصدر المجموعة مؤقتاً قبل اللقاء الثاني الذي سيجمع بين يوفنتوس الإيطالي والعين الإماراتي.

وسيخوض مانشستر سيتي مواجهة عربية جديدة أمام العين في الجولة الثانية، بينما سيلعب الوداد البيضاوي ضد يوفنتوس.