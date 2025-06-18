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الرياضة

نادٍ للبيع

نادٍ للبيع
18 يونيو 2025 22:19


سان خوزيه (أ ب)
أعلن مالك نادي سان خوسيه إيرثكويكس، المنافس في الدوري الأميركي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، عن بدء إجراءات بيع النادي. وكان جون فيشر، الذي يملك كذلك فريق أتلتيكس للبيسبول، قد اشترى إيرثكويكس مع ليو وولف عام 2007 مقابل 20 مليون دولار، ليعود الفريق إلى نشاطه عام 2008 بعد عامين من الانقطاع.
وقال فيشر في بيان نشره النادي: «سان خوسيه إيرثكويكس وملعب باي بال بارك كانا جزءاً مهماً من حياتنا لما يقرب من عقدين، نحن فخورون بالدور الذي لعبه النادي في تطوير كرة القدم في وادي السليكون. باي أرينا مكان مميز ونحن ممتنون للجماهير واللاعبين والطاقم الفني والإداري الذين كانوا معنا طوال تلك الرحلة».
وتعاقد نادي سان خوسيه إيرثكويكس مع شركة «مويليس أند كو» التي يقع مقرها في نيويورك، وذلك من أجل إدارة عملية البيع. وكان النادي، الذي كان يعرف باسم سان خوسيه كلاش، عضواً مؤسساً لبطولة الدوري الأميركي عام 1996، وفاز الفريق بلقب كأس الدوري الأميركي عامي 2001 و2003.
ويملك النادي ملعب «باي بال بارك» الذي يتسع لـ18 ألف متفرج، وهو كذلك ملعب فريق باي إف سي، المنافس في دوري كرة القدم الأميركي للسيدات. ويعد سان خوسيه إيرثكويكس، ثاني نادٍ من الدوري الأميركي يتم عرضه للبيع بعد فريق فانكوفر وايتكابس.

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