مبابي يغيب عن الريال في مواجهة الهلال



ميامي (أ ف ب)

يغيب المهاجم الدولي الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد الإسباني عن صفوف فريقه في مواجهة الهلال السعودي اليوم ضمن الجولة الاولى من منافسات المجموعة الثامنة ضمن مونديال الاندية في كرة القدم في الولايات المتحدة حسب ورقة المباراة الرسمية.

وعانى مبابي من حمى مرتفعة في اليومين الأخيرين ولم يشارك في تدريبات الثلاثاء حسب ما كشفت الصحف الإسبانية. وتألق مبابي في موسمه الأول مع ريال مدريد على الصعيد الشخصي حيث توج هدافا للدوري الإسباني وأفضل هداف في اوروبا بتسجيله 43 هدفا في 56 مباراة في مختلف المسابقات.

ولم يشأ مدرب ريال مدريد الجديد شابي ألونسو الذي حل بدلا من الايطالي كارلو انشيلوتي المنتقل لتدريب منتخب البرازيل، التطرق الى المشكلة التي يعاني منها مبابي في مؤتمره الصحفي الثلاثاء عندما قال «يشعر كيليان بتحسن لكنه ليس كافيا لكي يتدرب لا سيما وسط ارتفاع الحرارة» مشيرا الى ان «قرارا بشأن مشاركته من عدمها (ضد الهلال) سيتخذ في اللحظة الأخيرة».