الخميس 19 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

346 «استعراض قفز» بأكاديمية بوذيب للفروسية

346 «استعراض قفز» بأكاديمية بوذيب للفروسية
19 يونيو 2025 01:45

أبوظبي (الاتحاد)

نفّذ فرسان قفز الحواجز، 346 استعراضاً على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية، في انطلاقة منافسات موسم الصيف 2025، والتي تقام على ميادين الصالات المغطاة في أكاديمية بوذيب وميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتتألف من 10 منافسات أسبوعية تقام بالتناوب بين صالات الفروسية في الشارقة وبوذيب، وانطلقت في بوذيب، واشتملت على 10 منافسات، في حين تشهد صالة مركز الشارقة للفروسية، ثاني منافسات الصيف يومي السبت والأحد المقبلين، ويختتم الصيفي بمنافسات الأسبوع العاشر بالشارقة يومي السبت والأحد 23 و24 من أغسطس المقبل.

 

أخبار ذات صلة
إطلاق 6 سباقات للجري داخل المراكز التجارية
بلدية أبوظبي تدعو شركات البناء للالتزام بأوقات العمل خلال الصيف
الفروسية
قفز الحواجز
قرية بوذيب للفروسية
الصيف
آخر الأخبار
مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء
الرياضة
مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء
اليوم 18:01
«كيالامي» تقرب جنوب أفريقيا من العودة لاستضافة «فورمولا1»
الرياضة
«كيالامي» تقرب جنوب أفريقيا من العودة لاستضافة «فورمولا1»
اليوم 17:58
«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
التعليم والمعرفة
«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
اليوم 17:54
محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم
علوم الدار
محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم
اليوم 17:50
ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا
الأخبار العالمية
ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©