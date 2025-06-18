346 «استعراض قفز» بأكاديمية بوذيب للفروسية

أبوظبي (الاتحاد)



نفّذ فرسان قفز الحواجز، 346 استعراضاً على ميدان صالة سلطان بن زايد الكبرى في أكاديمية بوذيب للفروسية، في انطلاقة منافسات موسم الصيف 2025، والتي تقام على ميادين الصالات المغطاة في أكاديمية بوذيب وميدان الصالة المغطاة بمركز الشارقة للفروسية، بإشراف اتحاد الفروسية والسباق، وتتألف من 10 منافسات أسبوعية تقام بالتناوب بين صالات الفروسية في الشارقة وبوذيب، وانطلقت في بوذيب، واشتملت على 10 منافسات، في حين تشهد صالة مركز الشارقة للفروسية، ثاني منافسات الصيف يومي السبت والأحد المقبلين، ويختتم الصيفي بمنافسات الأسبوع العاشر بالشارقة يومي السبت والأحد 23 و24 من أغسطس المقبل.