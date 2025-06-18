دبا الفجيرة يضم ماجد الطنيجي

فيصل النقبي (دبا الفجيرة)



أعلنت إدارة دبا الفجيرة، التعاقد مع المدافع ماجد الطنيجي للعب مع الفريق الأول في دوري أدنوك للمحترفين، بعد أن أعلنت، خلال الفترة الماضية، عدداً من التعاقدات على مستوى اللاعبين الأجانب والمواطنين، وهم عبدالله سالم مقدمي بحراسة المرمى والغيني ميدانا.

وتسعى الإدارة إلى تجهيز الفريق بالشكل الملائم حتى يكسر قاعدة «الصاعد هابط» في موسم الفريق السابع في المحترفين، تحت قيادة المدرب البرتغالي برونو بيريرا، الذي قاد «النواخذة» للصعود في الموسم الماضي، حيث جددت الإدارة التعاقد معه مؤخراً.

وقررت الإدارة البدء بمرحلة الإعداد في بداية شهر يوليو المقبل، حيث تبدأ مرحلة الفحوص الطبية، والاستعدادات للمعسكر الخارجي في سلوفينيا.