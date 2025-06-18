إطلاق 6 سباقات للجري داخل المراكز التجارية

دبي (وام)



أعلنت وزارة الرياضة، بالتعاون مع اتحاد الرياضة للجميع، عن إطلاق سلسلة من الأنشطة المجتمعية لصيف 2025، تتصدرها مبادرة سباقات الجري داخل المراكز التجارية بمختلف إمارات الدولة، بالشراكة مع عدد من الجهات الحكومية والمجالس الرياضية المحلية.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عُقد أمس بمقر اللجنة الأولمبية الوطنية، بحضور عدد من المسؤولين وممثلي الجهات المشاركة، وتتضمن المبادرة تنظيم 6 سباقات للجري في مراكز تجارية بكل من دبي، والشارقة، وعجمان، والفجيرة، ورأس الخيمة، حيث ينطلق أول سباق في 6 يوليو المقبل في الشارقة، فيما تُختتم المبادرة بسباق في أكتوبر المقبل بدبي.

وأكد سعيد العاجل، نائب رئيس الاتحاد، أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم «الرياضة أسلوب حياة» ونشر ثقافة ممارسة النشاط البدني، مشيراً إلى دورها في تعزيز الروابط الأسرية ودمج أصحاب الهمم وكبار المواطنين ودعم جهود التعافي من الإدمان، إلى جانب تفعيل دور المراكز التجارية كمرافق مجتمعية نشطة.

من جانبه، أشار أحمد العبدولي، ممثل وزارة الرياضة، إلى أن المبادرة تعكس رؤية شاملة لتعزيز الرياضة المجتمعية، لافتاً إلى أن أنشطة الموسم الماضي استقطبت أكثر من 10 آلاف مشارك، فيما بلغ عدد ممارسي الرياضة على مستوى الدولة 3.75 مليون شخص.

وأكد بخيت سعيد القرص، مدير إدارة الفعاليات الرياضية والمجتمعية بمجلس الشارقة الرياضي، أهمية الشراكات مع الاتحادات في دعم الرياضة المجتمعية، فيما أشار عبدالله البكر، ممثل دائرة التنمية السياحية في عجمان، إلى دور المبادرات الرياضية في تنشيط السياحة وتعزيز جودة الحياة.

كما أعلن محمد الكمالي، مدير شركة القدرة للخدمات الرياضية، عن إضافة بطولة «الكاليستنكس» كفعالية سابعة ضمن المبادرة، وهي أول بطولة مجتمعية لهذه الرياضة في الدولة.