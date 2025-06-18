اتحاد الكرة يُشارك في القمة التنفيذية لـ«الفيفا»

دبي (الاتحاد)



شارك محمد عبدالله هزام الظاهري، الأمين العام لاتحاد كرة القدم في القمة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA التي انطلقت في مدينة ميامي في الولايات المتحدة الأميركية على هامش بطولة كأس العالم للأندية 2025، بحضور جياني إينفاتينو، رئيس الاتحاد الدولي، وممثلي الاتحادات الوطنية الأعضاء، وعدد من نجوم الكرة العالمية.

وتُعد قمة FIFA التنفيذية لكرة القدم منصة للحوار وتبادل الأفكار بين الاتحادات الوطنية الأعضاء ومسؤولي FIFA بهدف تطوير منظومة كرة القدم، من خلال الحلقات النقاشية تتناول العديد من الموضوعات أبرزها، مسابقات السيدات والشباب وبرنامج FIFA Forward الذي يُعد من أهم البرامج الداعمة للاتحادات الوطنية، خاصة في ما يتعلق بالبنية التحتية، وتنظيم المسابقات.