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الرياضة

اتحاد اليد يعتمد زيادة عدد البطولات في الموسم الجديد

اتحاد اليد يعتمد زيادة عدد البطولات في الموسم الجديد
19 يونيو 2025 00:10


دبي (وام)
أعلن اتحاد اليد استحداث بطولات جديدة في فئات الرجال والشباب والناشئين والأشبال، الموسم المقبل، بهدف تعزيز عدد المنافسات ورفع المستوى الفني للعبة على المستويات كافة.
أشار الاتحاد إلى أن نظام المسابقات في الموسم الجديد سيشهد إلغاء حالة التعادل في مباريات الدوري لجميع الفئات (الرجال، الشباب، الناشئين)، بحيث يتم حسم النتيجة في كل مباراة، فيما ستُقام مباريات دوري الأشبال والصغار بنظام الثلاثة أشواط، مع تنظيم مهرجانات البراعم وفق نظام تدوير الفرق لضمان تنافسية شاملة.
جاء ذلك خلال الاجتماع التنسيقي الذي عقده الاتحاد مع ممثلي الأندية الأعضاء، برئاسة الدكتور نبيل محمد بن عاشور، بمقر اللجنة الأولمبية الإماراتية والاتحادات الرياضية في دبي، بهدف عرض وشرح أنظمة المسابقات ولوائح القيد والتسجيل للموسم الرياضي 2025-2026، الذي ينطلق في الأسبوع الأخير من أغسطس القادم.
وأكد ابن عاشور، أهمية الدور المحوري الذي تلعبه الأندية في تطوير مسابقات اللعبة، مشيراً إلى أن التعديلات الجديدة تأتي تماشياً مع أفضل الممارسات الدولية، ومع قانون الرياضة لدولة الإمارات، الذي يولي اهتماماً خاصاً بالشركات والأكاديميات الرياضية.
من جانبه، أوضح المهندس عاصم السعدني، الخبير الفني للاتحاد، أن التعديلات والاستحداثات الجديدة تعتمد على زيادة عدد المباريات، إلى جانب رفع نسبة مشاركة لاعبي «الفئة الثانية» - وتشمل المواطنين، والمقيمين، والمحترفين - لتصل إلى 18% كحد أقصى من إجمالي لاعبي كل فريق، وذلك بهدف دعم المنتخبات الوطنية وتوسيع قاعدة الممارسين.
وأشار إلى أن اللوائح الجديدة تتضمن تعديلات كبيرة على شروط قيد وتسجيل اللاعبين، تشمل تحديد أعداد اللاعبين في القوائم الأساسية، وتنظيم مشاركة لاعبي الفئة الثانية، وتصعيد اللاعبين بين الفئات، وآليات تسجيل ومشاركة اللاعبين المقيمين.

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