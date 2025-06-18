الخميس 19 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

نقطة للهلال.. نقطة للريال تعادل تاريخي لـ«الأزرق» في كأس العالم للأندية

نقطة للهلال.. نقطة للريال تعادل تاريخي لـ«الأزرق» في كأس العالم للأندية
19 يونيو 2025 01:15

 
أميركا (رويترز)
قدم الهلال أداءً رائعاً ليفرض التعادل 1-1 على ريال مدريد في كأس العالم للأندية الموسعة لكرة القدم بعدما أهدر العملاق الإسباني ركلة جزاء.
وكان الهلال، الذي خاض مباراته الأولى مع المدرب سيموني إنزاجي، الأخطر منذ البداية وأهدر ماركوس ليوناردو فرصة للتقدم وسجل رينان لودي هدفاً لم يحتسب للتسلل.

ومنح الواعد جونزالو جارسيا التقدم لريال مدريد في الدقيقة 34 على عكس سير اللعب، وحصل ليوناردو على ركلة جزاء بعد خطأ من راؤول أسينسيو، وحولها روبن نيفيز بنجاح قرب الاستراحة.
وبدا أن القائد سالم الدوسري سجل هدف التقدم للهلال، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

أخبار ذات صلة
مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء
حصاد جولة المونديال الأولى.. بايرن في القمة وأتلتيكو بـ«القاع»

وتبادل كلا الفريقين السيطرة في الشوط الثاني، حتى ارتكب البديل محمد القحطاني ركلة جزاء على فران جارسيا اُحتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.
لكن الحارس ياسين بونو تصدى لتسديدة فيدريكو بالبيردي ليحرم ريال مدريد من الفوز في المباراة الأولى للمدرب تشابي ألونسو. 

 

الهلال السعودي
الزعيم
الكرة السعودية
مونديال الأندية
كأس العالم للأندية
ريال مدريد
آخر الأخبار
مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء
الرياضة
مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء
اليوم 18:01
«كيالامي» تقرب جنوب أفريقيا من العودة لاستضافة «فورمولا1»
الرياضة
«كيالامي» تقرب جنوب أفريقيا من العودة لاستضافة «فورمولا1»
اليوم 17:58
«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
التعليم والمعرفة
«الإمارات للمكتبات» تنظم لقاء المكتبات الأكاديمية
اليوم 17:54
محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم
علوم الدار
محمد بن راشد: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر للدولة بلغت 167 مليار درهم
اليوم 17:50
ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا
الأخبار العالمية
ثوران أكبر بركان نشط في أوروبا
اليوم 17:38
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©