نقطة للهلال.. نقطة للريال تعادل تاريخي لـ«الأزرق» في كأس العالم للأندية



أميركا (رويترز)

قدم الهلال أداءً رائعاً ليفرض التعادل 1-1 على ريال مدريد في كأس العالم للأندية الموسعة لكرة القدم بعدما أهدر العملاق الإسباني ركلة جزاء.

وكان الهلال، الذي خاض مباراته الأولى مع المدرب سيموني إنزاجي، الأخطر منذ البداية وأهدر ماركوس ليوناردو فرصة للتقدم وسجل رينان لودي هدفاً لم يحتسب للتسلل.

ومنح الواعد جونزالو جارسيا التقدم لريال مدريد في الدقيقة 34 على عكس سير اللعب، وحصل ليوناردو على ركلة جزاء بعد خطأ من راؤول أسينسيو، وحولها روبن نيفيز بنجاح قرب الاستراحة.

وبدا أن القائد سالم الدوسري سجل هدف التقدم للهلال، لكن تسديدته مرت بجوار القائم الأيسر في الوقت بدل الضائع للشوط الأول.

وتبادل كلا الفريقين السيطرة في الشوط الثاني، حتى ارتكب البديل محمد القحطاني ركلة جزاء على فران جارسيا اُحتسبت بعد العودة لحكم الفيديو المساعد.

لكن الحارس ياسين بونو تصدى لتسديدة فيدريكو بالبيردي ليحرم ريال مدريد من الفوز في المباراة الأولى للمدرب تشابي ألونسو.