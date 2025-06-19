يوفنتوس يفوز على العين 5-صفر في كأس العالم للأندية

واشنطن (رويترز)

أحرز يوفنتوس الإيطالي أربعة أهداف في الشوط الأول، ليحقق فوزاً ساحقاً 5-صفر على العين، في الجولة الافتتاحية من منافسات المجموعة السابعة في كأس العالم للأندية لكرة القدم اليوم الخميس.وأحرز راندال كولو-مواني وفرانشيسكو كونسيساو هدفين لكل منهما، وأكمل يلديز خماسية الفريق الإيطالي. وافتتح الفرنسي كولو-مواني التسجيل في الدقيقة 11 بضربة رأس من مسافة قريبة، وضاعف كونسيساو تقدم الفريق الإيطالي بعدها بعشر دقائق بتسديدة من داخل منطقة الجزاء. وعزز يلديز تقدم يوفنتوس بتسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 31، وأضاف كولو-مواني الهدف الرابع في الوقت بدل الضائع من الشوط الأول. واختتم كونسيساو أهداف يوفنتوس في المباراة في الدقيقة 58، بعد عمل فردي رائع أنهاه بتسديدة قوية من داخل المنطقة. وتصدر يوفنتوس بهذا الفوز ترتيب المجموعة السابعة برصيد ثلاث نقاط بفارق الأهداف عن مانشستر سيتي الإنجليزي الذي فاز 2-صفر على الوداد المغربي أمس. ويلعب يوفنتوس أمام الوداد يوم الأحد المقبل، فيما سيكون العين أمام اختبار صعب آخر أمام سيتي يوم الاثنين.