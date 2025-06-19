مونديال الأندية.. موسيالا يتصدر الهدافين بعد الجولة الأولى

فيلادلفيا (أ ف ب)

تصدر جمال موسيالا لاعب بايرن ميونيخ الألماني، ترتيب الهدافين في كأس العالم للأندية في كرة القدم المقامة في الولايات المتحدة الأميركية حتى 13 يوليو برصيد 3 أهداف مع نهاية الجولة الأولى، وجاء الفرنسي كينجسلي كومان، ومواطنيه ميكايل أوليسيه وراندال كولو موانيه، مع توماس مولر مهاجم بايرن ميونيخ الألماني، والبرتغالي فرانسيسكو كونسيساو لاعب يوفنتوس الإيطالي، برصيد هدفين لكل منهم.بينما سجل كل من رودريجو باتاليا، وميجيل ميرينتييل «بوكا جونيورز الأرجنتيني»، ساشا بوي «بايرن ميونيخ الألماني»، جايير كونيا، إيجور جيسوس «بوتافوجو البرازيلي»، إنسو فرنانديز، البرتغالي بيدرو نيتو «تشيلسي الإنجليزي»، كانج-إن لي، وسيني مايولو، فابيان رويس، فيتينيا «باريس سان جيرمان الفرنسي»، أنخيل دي ماريا، ونيكولاس أوتامندي «بنفيكا البرتغالي»، كريستيان رولدان «سياتل ساوندرز الأميركي»، جيورجيان دي أراسكاييتا، ولويز أراوجو «فلامنجو البرازيلي»، سيرخيو راموس «مونتيري المكسيكي»، لاوتارو مارتينيز «إنتر ميلان الإيطالي»، فاكوندو كوليديو، سيباستيان دريوسي، ماكسيميليانو ميسا «ريفر بلايت الأرجنتيني»، يوسوكي ماتسو «أوراوا ريد دايموندز الياباني»، إكرام راينرز «ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي»، جونزالو جارسيا «ريال مدريد الإسباني»، روبن نيفيش «الهلال السعودي»، أوسكار جلوخ، كريم أونيسيوو «سالزبورج النمساوي»، براين جونزاليز «باتشوكا المكسيكي»، فيل فودن، وجيريمي دوكو «مانشستر سيتي الإنجليزي»، كينان يلديز «يوفنتوس الإيطالي»