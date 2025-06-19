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الرياضة

الكأس الذهبية.. المكسيك وكوستاريكا إلى دور الثمانية

الكأس الذهبية.. المكسيك وكوستاريكا إلى دور الثمانية
19 يونيو 2025 09:00

واشنطن(د ب أ)

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تأهل منتخبا المكسيك وكوستاريكا رسمياً لدور الثمانية في بطولة الكأس الذهبية، التي تشارك فيها منتخبات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف). وتغلب المنتخب المكسيكي 2 / صفر على منتخب سورينام، صباح اليوم في الجولة الثانية بالمجموعة الأولى من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا. وتقمص سيزار مونتيس دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدفي المنتخب المكسيكي في الدقيقتين 57 و63 على الترتيب. وارتفع رصيد منتخب المكسيك إلى 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، حيث يتفوق بفارق هدف وحيد على أقرب ملاحقيه منتخب كوستاريكا، المتساوي معه في ذات الرصيد، الذي رافقه للأدوار الإقصائية في البطولة، عقب فوزه 2 / 1 على منتخب جمهورية الدومينيكان في وقت سابق بنفس الجولة. في المقابل، بقي منتخبا جمهورية الدومينيكان وسورينام بلا نقاط، في المركزين الثالث والرابع على الترتيب، ليودعا البطولة رسمياً. وأصبحت مباراة المكسيك وكوستاريكا في الجولة الأخيرة، من أجل تحديد متصدر ووصيف المجموعة، بعدما حجزا مقعديهما في مرحلة خروج المغلوب. ووفقاً للائحة المسابقة، يلتقي متصدر تلك المجموعة في دور الثمانية مع وصيف المجموعة الرابعة، التي تضم الولايات المتحدة والسعودية وهايتي وترينداد وتوباجو. في المقابل، يلعب وصيف المجموعة الأولى، مع متصدر ترتيب المجموعة الرابعة في الدور المقبل. يذكر أنه تم توزيع المنتخبات الـ16 المشاركة في البطولة على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يصعد المتصدر والوصيف من كل مجموعة إلى دور الثمانية، وفقاً للائحة البطولة.

الكأس الذهبية
المكسيك
كوستاريكا
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