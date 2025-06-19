مونديال الأندية.. طموح الهلال يعانق السماء بعد التعادل مع الريال

واشنطن (د ب أ)

تحدث نجوم فريق الهلال السعودي عن طموحاتهم في بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم، عقب التعادل 1 / 1 مع ريال مدريد الإسباني، مساء أمس الأربعاء، في مستهل مشوارهم بالمسابقة المقامة حالياً في الولايات المتحدة. وقال سالم الدوسري في تصريحات إعلامية عقب نهاية اللقاء: "نحمد الله على نتيجة التعادل، طموحنا تحقيق الفوز، لكن قدمنا مباراة جيدة، لم نأت للسياحة، أتينا من المملكة العربية السعودية لتحقيق الفوز وتشريف بلادنا". نقطة ثمينة في أصعب مباريات المجموعة الثامنة ربما تشكل أساساً يبنى عليه مشوار الهلال نحو الأدوار الإقصائية، وهو الهدف الرئيسي الذي يتطلع إليه الفريق السعودي. وأضاف سالم، في تصريحات للموقع الإلكتروني الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) :"هدفنا هو الوصول إلى دور الـ16، ثم نمضي بالطموح خطوة بخطوة. أثبتنا أننا نملك في الدوري السعودي الجودة والإمكانات، وقدمنا مباراة كبيرة". لم تكن لتكتمل الفرحة بهذا الأداء الرائع لولا لحظة استثنائية من الحارس المغربي ياسين بونو، الذي تصدى لركلة جزاء قبل دقائق على صافرة النهاية، نفذها الأوروجواياني فيديريكو فالفيردي، لاعب الريال، بقوة. وصرح بونو: "أقول دائماً إن ركلات الجزاء تتطلب قدراً من الحدس والحظ، أليس كذلك؟ واليوم، كان علينا أن نتصدى لها، وهذا ما حدث". وتابع: "أعتقد أن العامل الحاسم كان تكتيكياً بالدرجة الأولى. لعبنا مباراة ذكية. عندما احتجنا إلى الضغط، قمنا بذلك. وحين احتجنا للدفاع، قاتلنا أيضاً. أعتقد أننا واجهنا صعوبة بدنية، وكذلك ريال مدريد". وشدد: "في الواقع، أجرينا العديد من التبديلات قبل 20 دقيقة من النهاية. ومن الناحية الفنية، أعتقد أن لاعبينا قدموا مستوى عالياً من المهارة، لذلك أنا سعيد". وبالحديث عن الجانب التكتيكي، بدت ملامح عمل الإيطالي سيموني إنزاجي واضحة رغم قصر المدة التي سبقت انطلاق البطولة. وأشار المدافع حسان تمبكتي إلى هذا التأثير، موضحاً كيف انعكست تعليمات المدرب الإيطالي على كثافة الفريق في الشوط الأول، وانضباطه الدفاعي في الشوط الثاني. وكشف تبمكتي في تصريحات إعلامية: "إنزاجي أعطانا التعليمات حول كيفية التعامل مع لاعبي ريال مدريد حتى نمنعهم من تسجيل الأهداف، وأطلعنا على إيجابياتهم وسلبياتهم، وقد استطعنا تطبيق جزء كبير من تلك التعليمات". وتوج الهلال، الذي بلغ نهائي كأس القارات للأندية عام 2022 بلقب دوري أبطال آسيا عام 2021، ويعتز بإنجازاته التاريخية ومكانته كأحد أبرز أندية القارة. وفي إطار رؤية تطويرية طويلة المدى، شرع النادي في تعزيز صفوفه بمجموعة من الأسماء البارزة في آخر السنوات، بما يعكس توجهاً استراتيجياً نحو ترسيخ مكانته ضمن نخبة الأندية القادرة على المنافسة عالمياً. وقال تمبكتي: "المباراة كانت صعبة جداً، لكن على الفريقين، ريال مدريد فريق كبير، لكن أيضاً الهلال فريق كبير يستطيع أن يواجه أي فريق في العالم، والقادم أفضل بإذن الله". وشاركه في وجهة نظره زميله جواو كانسيلو قائلاً: "نحن لاعبون نتمتع بثقة كبيرة، ونحن لاعبون جيدون للغاية. كل واحد منا لاعب دولي، ويمكننا أن نظهر مستوانا أمام جميع فرق العالم". وأضاف:"من الصعب اللعب أمام فينيسيوس، رودريجو، مودريتش، بيلينجهام، وفالفيردي، لكننا لعبنا ضد أفضل لاعبي العالم، وعلينا أن نكون في مستوى المنافسة". ويتقاسم الريال مع الهلال وصافة المجموعة الثامنة برصيد نقطة واحدة، وبفارق نقطتين خلف ريد بول سالزبورج النمساوي، الذي تربع على القمة عقب فوزه المثير 2 / 1 على باتشوكا المكسيكي، بالجولة الافتتاحية أيضاً.