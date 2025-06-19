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الرياضة

ألكسندر أرنولد بين الشعور المذهل وخيبة الأمل!

ألكسندر أرنولد بين الشعور المذهل وخيبة الأمل!
19 يونيو 2025 09:41

واشنطن(د ب أ)

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لعب ترينت ألكسندر-أرنولد مباراته الرسمية الأولى مع فريقه الجديد ريال مدريد الإسباني ضد الهلال السعودي، في الجولة الأولى بالمجموعة الثامنة من دور المجموعات بمسابقة كأس العالم للأندية لكرة القدم. وفرض الهلال التعادل الإيجابي 1/ 1 مع ريال مدريد، حيث تقدم الفريق الملكي، الذي خاض مباراته الرسمية الأولى تحت قيادة مدربه الشاب تشابي ألونسو، في الدقيقة 34 عن طريق جونزالو جارسيا، قبل أن يدرك البرتغالي روبن نيفيز التعادل للهلال من ضربة جزاء في الدقيقة 41. وشهدت الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للشوط الثاني، تصدي المغربي ياسين بونو لضربة جزاء من الأوروجواياني فيدريكو فالفيردي، قائد ريال مدريد، ليحافظ على نقطة ثمينة لفريقه في مستهل مشواره بالبطولة مع مدربه الجديد الإيطالي سيموني إنزاجي، مدرب إنتر ميلان السابق. كان الإنجليزي الدولي الذي تم تقديمه لاعباً جديداً رسمياً في 12 يونيو الجاري، جزءاً من التشكيلة الأساسية التي خاضت لقاء الريال مع الهلال، حيث لعب لمدة 65 دقيقة. وصرح أرنولد عقب المباراة: «كانت مباراتي الأولى مذهلة. اللعب لريال مدريد أمر يحلم به الجميع، مع أننا أيضاً نشعر بخيبة أمل لعدم فوزنا. الانتصار في كل مباراة أمر متجذر في عقلية ريال مدريد. كانت هناك العديد من الإيجابيات، خاصة في الشوط الثاني». وأضاف أرنولد في تصريحاته، التي نقلها الموقع الإلكتروني الرسمي لناديه:«في الشوط الثاني، استحوذنا على الكرة، وهو ما افتقرنا إليه في الشوط الأول. ينبغي لنا امتلاك الكرة لأطول فترة ممكنة». وأشار لاعب ليفربول الإنجليزي السابق: «قدمنا أداءً أفضل في الشوط الثاني، وأجبرناهم على الدفاع أكثر، ووصلنا إلى منطقتهم. ركلات الجزاء أمور تحصل في كرة القدم، ولا يجب إلقاء اللوم على أحد». وشدد على أن «هناك أموراً يتعين علينا العمل عليها، وأنا متأكد من أننا سنقدم أداء أفضل في المباراة القادمة». وفيما يتعلق بدعم المشجعين، قال نجم منتخب إنجلترا: «كان الأمر مذهلاً. لاحظت هذا الدعم منذ لحظة انضمامي للفريق. جماهير ريال مدريد منتشرة في جميع أنحاء العالم. تشعر بهذا الدعم في الفندق وفي التدريبات، وعلى مواقع التواصل الاجتماعي. نريد أن نشكرهم. لقد حظينا بدعم رائع في المدرجات، وكان الأمر رائعاً». واختتم أرنولد تصريحاته، حيث قال: «أتعلم الإسبانية منذ شهرين. عندما علمت بقدومي، كنت أريد أن أتعلم حتى أتكيف بشكل أفضل. كان ذلك مهماً بالنسبة لي. إنه بلد جديد، فريق جديد، ومدينة جديدة. من المهم أن تظهر نيتك في التأقلم مع الثقافة على أفضل وجه ممكن. هذا ما أقوم به».

ألكسندر أرنولد
ريال مدريد
كأس العالم للأندية
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