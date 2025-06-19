«الرجل العنكبوت» يواصل التألق

علي معالي (أبوظبي)

قدم ياسين بونو حارس مرمى الهلال مباراة كبيرة أمام ريال مدريد في كأس العالم للأندية، في المباراة التي انتهت بالتعادل 1-1، ضمن فرق المجموعة الثامنة، ونجح بونو في التصدي إلى 6 كرات، بما في ذلك 5 في منطقة الجزاء، ما أظهر ردود أفعاله الحادة وهدوءه في المواقف المتوترة، على وجه الخصوص، تصدى اللاعب الدولي المغربي أيضاً لركلة جزاء مهمة من فيديريكو فالفيردي في الدقيقة 90+2. وإلى جانب التألق في حراسة المرمى، فإن بونو قد بدأ في بناء عدة هجمات فعالة، عندما قام ب 13 تمريرة طويلة دقيقة، ما خلق فرصاً لزملائه في الفريق بالهجوم المضاد بسرعة. وتلقى الحرس المغربي لفريق الهلال، الثناء على شبكات التواصل الاجتماعي وتم وصفه بـ «الرجل العنكبوت» في الهلال. ويعد تألق الحارس المغربي معتاداً وليس بالأمر الغريب، وهو الذي ساهم في مساعدة منتخب بلاده خلال كأس العالم 2022، حين تصدى في دور الـ 16 من هذه البطولة، لركلات الترجيح بشكل مباشر أمام إسبانيا، ما ساعد المغرب على الفوز بتذكرة التأهل إلى ربع النهائي. وبالتأكيد سيكون بونو أحد الأوراق المؤثرة للفريق السعودي في مواجهتي سالزبورج يوم 23 يونيو، وباتشوكا في27 يونيو.