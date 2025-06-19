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الرياضة

«ليكرز» للبيع!

«ليكرز» للبيع!
19 يونيو 2025 10:38

لوس أنجلوس(د ب أ)

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ذكرت تقارير إعلامية أميركية أن فريق لوس أنجلوس ليكرز، أحد أبرز فرق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، والذي يضم بين صفوفه النجمين ليبرون جيمس ولوكا دونتشيتش، يستعد لتغيير ملكيته بمليارات الدولارات. وقال شمس تشارانيا، مراسل شبكة «إي إس بي إن»، نقلاً عن مصادر، إن الملياردير مارك والتر يعتزم شراء الحصة الأكبر من أسهم عائلة باس «بقيمة تقديرية تبلغ نحو 10 مليارات دولار». وفي مارس الماضي، تم بيع بوسطن سلتيكس مقابل أقل من 6 مليارات دولار، وآنذاك، كانت هذه أغلى صفقة بيع لفريق رياضي في أميركا الشمالية على الإطلاق. ووفقاً لما ذكرته شبكة «إي إس بي إن» وكجزء من الصفقة، ستبقى جيني باس في منصب رئيسة فريق ليكرز، وسوف تحتفظ العائلة أيضاً بحصة أقلية تبلغ 15% في الفريق لفترة من الزمن. وكانت عائلة باس تمتلك الحصة الأكبر لفريق ليكرز منذ عام 1979. وخلال تلك الفترة، فاز الفريق 11 لقباً في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. يذكر أن والتر«65 عاماً» هو رئيس شركة عالمية للخدمات المالية، ويملك بالفعل فريق لوس أنجلوس دودجرز في دوري البيسبول الأميركي، كما يمتلك حصة في نادي تشيلسي الإنجليزي.

لوس أنجلوس ليكرز
ليبرون جيمس
دوري السلة الأميركي
تشيلسي
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