«الجودو» يختتم مشاركته الناجحة في «مونديال بودابست» ويستعد لمنغوليا

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم منتخب الجودو مشاركته الناجحة في بطولة العالم للجودو، التي اختتمت مساء أمس في العاصمة المجرية بودابست، والتي فاز بلقبها الذهبي منتخب اليابان «بطل العالم وبطل أولمبياد 2024»، فيما احتل منتخبنا المركز الأول عربياً والـ 15 عالمياً من أصل 93 دولة حشدت أبرز اللاعبين المصنفين تطلعاً للتأهل ألى أولمبياد لوس أنجلوس 2028. وشهدت تصفيات البطولة التي شارك فيها منتخبنا بـ 7 لاعبين ولاعبات، الفوز بالميدالية البرونزية في وزن تحت 73 كجم، والمركز الخامس في وزن تحت 81 كجم، وكذلك تحت 100 كجم، بينما قق الفريق المركز السابع في وزن تحت 66 كجم، والذي يعد إنجازاً وسط مشاركة كوكبة من أبطال العالم والأولمبياد، ما يجعل مشاركة منتخبنا مثالية في هذا المونديال، ضمن برنامجه الإعدادي للأولمبياد القادم، خصوصاً أن الفريق لديه العديد من المشاركات الإقليمية والدولية، التي تهدف لحصد مزيد من نقاط التأهل. من جهة ثانية، صرح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، أن مجلس الإدارة سعيد بالمشاركة الإيجابية في بطولة العالم «بودابست 2025»، والتي ضمت أبرز اللاعبين المصنفين في العالم، حيث يتواصل برنامج المنتخب بعد راحه لمدة أسبوعين، بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف والطاقم المساعد، على أن يبدأ الإعداد مطلع يوليو المقبل في أبوظبي، استعداداً للمشاركة في بطولة «أولان باتور» جراند سلام التي يستضيفها الاتحاد المنغولي خلال الفترة من 25 - 27 يوليو المقبل، والتي تسحب قرعتها عبر تقنية الفيديو، يوم الثلاثاء المقبل، فيما تقام منافسات البطولة بصالة «أيه أي سي سيب» بمدينة أولان باتور، اعتباراً من صباح يوم الجمعة، وسيتحدد على عدد المشاركين في تلك البطولة على ضوء تقرير الجهازين الفني والطبي عقب المعسكر الداخلي.