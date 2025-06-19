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الرياضة

مهرجان رويال أسكوت.. «شادو أوف لايت» يغازل لقب «كومنولث ستيكس»

مهرجان رويال أسكوت.. «شادو أوف لايت» يغازل لقب «كومنولث ستيكس»
19 يونيو 2025 12:45

عصام السيد (أبوظبي)

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تخوض خيول الإمارات عصر الغد، فعاليات اليوم الرابع لمهرجان رويال أسكوت، الذي انطلق الثلاثاء الماضي، ويتألف من سبعة أشواط، يبرز منها سباق «كومنولث ستيكس» لمسافة 1200 متر للفئة الأولى الذي يقام في الشوط الثاني. ويعود بطل أوروبا في عمر السنتين «شادو أوف لايت» لجودلفين، للمنافسة على مسافة ستة فيرلونج، وقدّم المهر المنحدر من نسل «لوب دي فيجا» أداءً مذهلاً في آخر مشاركة له على هذه المسافة، حينما تفوق بسهولة على الفائز بسباق بري مورني «ويسلجاكيت» بفارق أربعة أطوال في سباق ميدل بارك ستيكس (فئة1) بمضمار نيوماركت في سبتمبر. وبعد أسبوعين فقط، عاد «شادو أوف لايت» إلى مضمار راولي مايل ليحقق فوزاً بكل جسارة في سباق دارلي ديوهيرست ستيكس (فئة1) على مسافة سبعة فيرلونج، ليصبح ثاني حصان فقط في 42 عاماً يفوز بالسباقين. وفي مشاركته الأولى لهذا الموسم، تم إشراكه على مسافة الميل في سباق 2000 جينيز (فئة1)، وقدم عرضاً قوياً في هذا السباق الكلاسيكي بمضمار نيوماركت، محققاً المركز الثالث بفارق ضئيل خلف «رولينغ كورت» و«فيلد أوف جولد». وقال المدرب شارلي أبلبي: «شادو أوف لايت» في حالة ممتازة، وأنا راضٍ عن بوابة الانطلاق «19»، قدم أداءً رائعاً في 2000 جينيز، ونحن واثقون بأن تقليص المسافة إلى ستة فيرلونج سيكون في صالحه. لا أرى أي سلبيات، وأتطلع لأن يكون الحصان الذي يتطلع الجميع للتغلب عليه. ويشهد الشوط الرابع سباق كورنيشن ستيكس للفئة الأولى لمسافة الميل لتحدي المهرات عمر ثلاث سنوات، ويمثل الإمارات المهرة «فلكية» لشادويل، وتنافسها «زاريجانا» للآغا خان. وخصص الشوط الأول على لقب سباق الباني ستيكس للفئة الثالثة لمسافة 1200 متر، ثلاث مهرات، وخصص الشوط الثالث لسباق «دوق أوف أدنبرة» للتكافؤ لمسافة 2400 متر، ويشهد الشوط الخامس سباق ساندرينجهام للتكافؤ مسافة الميل، وتختتم الأمسية في الشوط السابع بسباق بالاس أوف هولى هاوس للتكافؤ.

رويال أسكوت
جودلفين
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