مونديال الأندية.. بايرن يصطدم مع بوكا وبنفيكا في «نزهة أوكلاند»

برلين (د ب أ)

يتنافس فريق بايرن ميونيخ الألماني مع بوكا جونيورز الأرجنتيني، في مباراة مثيرة بالجولة الثانية من مباريات المجموعة الثالثة بكأس العالم للأندية 2025، مساء الجمعة، على ملعب هارد روك في ميامي، بولاية فلوريدا الأميركية. وحقق العملاق البافاري فوزاً تاريخياً بعشرة أهداف دون رد على أوكلاند سيتي النيوزيلندي في افتتاح مشواره بالمونديال، لكنه هذه المرة سيواجه مهمة أصعب، ورغم ذلك يبقى المرشح الأوفر حظاً للفوز أمام المارد الأرجنتيني. وأمام أوكلاند، عاد جمال موسيالا من الإصابة وسجل ثلاثة أهداف «هاتريك» في الشوط الثاني، في مباراة من طرف واحد. وسيطر أبطال الدوري الألماني على مجريات اللعب مع نهاية الشوط الأول، حيث منحتهم أهداف كينجسلي كومان ومايكل أوليسي وساشا بوي تقدماً، بخمسة أهداف، ثم أجرى المدرب البلجيكي فينسنت كومباني سلسلة من التغييرات في الشوط الثاني، لكن فريقه نجح في رفع رصيده إلى عشرة أهداف. ويعزز هذا الفوز سلسلة بايرن ميونيخ الخالية من الهزائم إلى ثماني مباريات متتالية، حيث سجل الفريق 30 هدفاً في تلك الفترة، ولم يتلق سوى سبعة أهداف، مع خمس مباريات حافظ فيها على نظافة شباكه. وبعد خروجه أمام إنتر ميلان الإيطالي من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا، وأمام باير ليفركوزن في دور الـ 16 من كأس ألمانيا، يسعى كومباني جاهداً إلى تحقيق نتائج أفضل في المونديال والذهاب إلى أبعد مدى، وربما الصعود لمنصة التتويج في نهاية المطاف. وخاض جوناثان تاه، المنتقل حديثاً من صفوف باير ليفركوزن، مباراته الرسمية الأولى مع بايرن، بينما جلس توم بيشوف، الوافد الجديد، على مقاعد البدلاء، ولم يشارك في المباراة التي غاب فيها القناص الإنجليزي هاري كين بشكل مفاجئ عن هز الشباك، لكن من المتوقع أن يقود خط الهجوم البافاري أمام بوكا. ويتوقع بايرن مواجهة حامية الوطيس أمام أحد أكثر الأندية تتويجاً بالألقاب في العالم، إذ يدخل بوكا جونيورز هذه البطولة وهو يحمل 22 لقباً دولياً، وكاد أن يضيف لقب كأس العالم للأندية إلى خزائنه في عام 2007، لكن ميلان المدجج بالنجوم تفوق عليه بنتيجة 4/ 2 في النهائي. وتعادل الفريق الأزرق والذهبي "بوكا جونيورز" مع بنفيكا البرتغالي بهدفين لمثلهما في مباراته الأولى، ويتطلع الآن إلى مفاجأة حامل لقب الدوري الألماني. وخاض بوكا جونيورز مواجهة أكثر تنافسية في الجولة الأولى، حيث تقدم بشكل مفاجئ بهدفين مبكرين ضد بنفيكا مساء الاثنين الماضي، لكنه اكتفى بالتعادل بعد أن استقبل هدف التعادل المتأخر من نيكولاس أوتاميندي. وكانت المباراة مثيرة، إذ شهدت ثلاث بطاقات حمراء، وأربعة أهداف وفرصاً كثيرة من الفريقين. ويعتبر رباعي مانشستر يونايتد السابق إدينسون كافاني (الذي يعاني حالياً من مشكلة في ربلة الساق)، وأندير هيريرا وسيرجيو روميرو وماركوس روخو من أبرز الأسماء في بوكا جونيورز. وفي ظل إصابة هيريرا، وحصوله على بطاقة حمراء، بعد خروجه من المباراة أمام بنفيكا، وإيقاف نيكولاس فيجال، سيضطر ميجيل انخيل روسو الذي تولى مؤخراً تدريب الفريق الأرجنتيني، لإجراء تغييرات في صفوف فريقه أمام بايرن. وفي أورلاندو، سيحاول بنفيكا البناء على تعادله المثير مع بوكا جونيورز، واستغلال حالة الوهن التي يعاني منها أوكلاند سيتي بعد هزيمته التاريخية أمام بايرن، والخروج فائزاً من أجل قطع خطوة كبيرة نحو التأهل للأدوار الإقصائية. ويسعى بنفيكا، تحت قيادة مدربه برونو لاجي، إلى المنافسة بقوة على التأهل من المجموعة الثالثة، مستغلاً القدرات الهجومية الهائلة التي يمتلكها، فرغم خسارة المنافسة أمام غريمه سبورتنج لشبونة في مسابقتي الدوري والكأس الموسم الماضي، سجل الفريق 84 هدفاً في الدوري البرتغالي الممتاز. ويتطلع بنفيكا لإنهاء سلسلة نادرة من أربع مباريات دون فوز، من خلال تسجيل عدد كبير من الأهداف في مرمى أوكلاند سيتي «الشجاع الهش». وبعد استبعاد أوركون كوكو وكريم أكتوركوجلو من التشكيلة الأساسية لبنفيكا ضد بوكا جونيورز، يبقى القرار بيد المدرب برونو لاجي، بشأن ما إذا كان سيشرك كليهما أو أحدهما أمام أوكلاند. وظهر كوكو كبديل، وقدم أداءً قوياً أمام بوكا، لكن المدرب قد يفضل إراحته أمام أوكلاند من أجل إدخاره للمواجهة الأصعب أمام بايرن في الجولة الأخيرة من دور المجموعات. ومن المقرر أن يقود فانجيليس بافليديس هجوم بنفيكا، بعد أن سجل المهاجم اليوناني 19 هدفاً وصنع سبعة أهداف في الدوري البرتغالي الممتاز الموسم الماضي. في الوقت نفسه، يأتي التهديد الرئيس لأوكلاند سيتي من جانب المهاجم ماير بيفان. ويحتل أوكلاند المركز 5074 في التصنيف العالمي للأندية، وقد خسر الآن ثماني مباريات متتالية في أهم بطولة للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) منذ حلوله ثالثاً في المونديال بشكل غير متوقع عام 2014. وقد يكون فريق المدرب إيفان فيسليتش الأفضل في أوقيانوسيا، نظراً لسجله القاري الحافل بالفوز بـ 13 لقباً قارياً خلال أقل من عقدين، لكن من الواضح أنه غير متكافئ مع نخبة فرق أوروبا.