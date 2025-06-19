مونديال الأندية.. «فيفا» يدرس استضافة الولايات المتحدة لنسخة 2029

معتز الشامي (واشنطن)

بدأ الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» مناقشة جدية لشكل النسخة المقبلة، من كأس العالم للأندية، والمقرر نظرياً إقامتها في عام 2029، رغم أن النسخة الحالية لم تصل بعد إلى نهاية الدور الأول. وتأتي المناقشات الساخنة رغم شكوى بعضهم من جدول المباريات، وهي المشكلة التي يراها الاتحاد الدولي بلا حل، هو الحال مع كأس العالم للمنتخبات الوطنية. وثمة جدل آخر حول مكان إقامة البطولة، حيث طرحت الفكرة في البداية حول أن تُقام البطولة في الدولة التي ستستضيف كأس العالم، ولكن اليوم لا يُستبعد التغيير، حيث كشف موقع «UOL» البرازيلي أن هناك من يدرس في الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إقامة النسخة المقبلة من كأس العالم للأندية عام 2029 في الولايات المتحدة مرة أخرى.وتواجه البطولة مشكلة أخرى تتعلق بقلق بعض الدوريات الأوروبية بشأن الخلل المالي، الذي قد تُسببه هذه البطولة، حيث كان الدوري الإسباني الأكثر صراحة، مع إمكانية حصول الفائز بهذه البطولة التي تستمر 30 يوماً وتتضمن 7 مباريات، علي نحو 120 مليون يورو. وهي إيرادات تشبه ما يحصل عليه دوري أبطال أوروبا، مع فارق أن البطولة الأوروبية تمتد على مدار جدول المباريات، لهذا السبب، هناك قلق بشأن الفرق التي ستُستبعد من البطولة، كما هو الحال مع برشلونة هذا الموسم، وهو ما يفسر ظهور دعوات إلى زيادة عدد المشاركين في البطولة إلى 48 مشاركاً، ورفع الحظر الذي يحد من عدد الأندية من البلد نفسه حسب التصنيف. وتُصنف الفرق الرئيسة عادةً وفق أدائها في دوري أبطال أوروبا، ولولا حظر التصنيف، لتأهل برشلونة وليفربول إلى هذه البطولة.