«ألميدا» يزهو في طواف سويسرا بالهجوم الفردي ومولانو يتألق في بلجيكا

أبوظبي (الاتحاد)

قدّم جواو ألميدا أداءً استثنائياً، ليحقق الفوز في المرحلة الرابعة من طواف سويسرا. وشكّل جهده الفردي الذي امتد على مسافة 49 كيلومتراً وصولاً إلى بيوورو في إيطاليا، انتصاراً قوياً للموهبة البرتغالية، الذي عاد بقوة بعد أن كان قد خسر وقتاً في مراحل سابقة من السباق .وجاءت مجريات المرحلة بخطوة استراتيجية من ألميدا، الذي شن هجوماً قبل حوالي 1.8 كيلومتر من قمة تسلّق سبلوجن باس، بعد أن قاده فريقه خلال الصعود. وحافظ على وتيرة قوية، ما مكّنه من ترك منافسيه أوسكار أونلي دراج فريق بيكنيك-بوست إن إل، وفيلكس غال لفريق ديكاتلون لا مونديا خلفه، ليعبر خط النهاية منفرداً، متقدماً بفارق 40 ثانية عن أقرب منافسيه . ورفع هذا الانتصار من تصنيف ألميدا في التصنيف العام، حيث تقدم من المركز الثامن عشر إلى السابع، ليقلّص الفارق إلى دقيقتين وسبع ثوانٍ خلف المتصدر رومان جريجوار دراج فريق جروباما-أف دي جي. من جانبه قال ألميدا: "بذلت جهداً كبيراً في مرحلة صعبة تطلبت الكثير من العمل الجماعي، وكان من الرائع أن أُنهيها بهذا الشكل. لا يزال أمامنا طريق طويل والكثير من الوقت لتعويض الفارق، لكنني سعيد بالفوز في هذه المرحلة وسأستمتع بهذه اللحظة. سنحاول مجدداً غداً، فالمرحلة ستكون صعبة، لكن بشكل عام أنا راضٍ جدًا عن حالتي البدنية، خصوصًا مع اقتراب طواف فرنسا". ويمثّل هذا الفوز الانتصار السادس والأربعين لفريق الإمارات هذا الموسم . على الجانب الأخر، وخلال اليوم الافتتاحي من طواف بلجيكا بالواز، انطلق سيباستيان مولانو نحو المركز الثاني خلف الفائز بالمرحلة الأولى تيم ميرليير (سودال كويك ستيب)، حيث أظهر الدراج الكولومبي سرعة ممتازة في الانطلاقة النهائية، متفوقاً على منافسته إيثان فيرنون (إسرائيل-بريميير تك) ليحصد المركز الثاني . ويمثّل هذا الأداء بداية قوية لفريق الإمارات -إكس آر جي في سباق المراحل الذي يمتد لخمسة أيام، حيث حصل الفريق أيضاً على ثانية واحدة إضافية عبر فلوريان فيرميرش في الكيلومتر الذهبي. وبفضل الدعم القيادي من فيرميرش وروي أوليفيرا، وجد مولانو نفسه في موقع قوي مع اقتراب السباق من آخر 500 متر. وانطلق ميرليير بسرعة مبكراً قليلاً، ليسبق المجموعة، إلا أن مولانو رد بانطلاقة قوية وسريعة اقترب بها من خط النهاية . وبعد عبور خط النهاية، تجمع الفريق الإماراتي وسط فرحة البداية الإيجابية في المرحلة الأولى، ما يجعل الفريق أمام العديد من الفرص في المراحل القادمة حتى ختام السباق يوم الأحد في بروكسل.