ميرتساكر يعود إلى نادي الطفولة

برلين (د ب أ)

يعود بير ميرتساكر، لاعب المنتخب الألماني لكرة القدم السابق، للملاعب مرة أخرى الأسبوع المقبل، عندما يلعب مع فريق باتينسين، الذي لعب له عندما كان صغيراً. ويلعب فريق الهواة من شمال ألمانيا مع نادي هانوفر، الذي بدأ فيه بير ميرتساكر مسيرته الاحترافية، يوم 27 يونيو، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ135 لتأسيس النادي. ونقلت صحيفة «بيلد» الألمانية اليوم الخميس تصريحات لميرتساكر، قال فيها: «شرف كبير أن أرتدي حذاء اللعب مرة أخرى من أجل النادي الذي بدأت فيه عندما كنت في الرابعة من عمري». وقال ميرتساكر إنه «في حالة بدنية متوسطة»، ويأمل في أن يتمكن من اللعب لمدة تقارب 30 دقيقة، لكنه لا يخطّط للعودة إلى اللعب بشكل منتظم مرة أخرى. وقال: «ليس من المفترض أن تكون هذه المباراة استعراضية لبير ميرتساكر، بل تجربة رائعة لفريق باتينسين». وانضم ميرتساكر «40 عاماً» إلى فريق باتينسين عندما كان في الرابعة من عمره، قبل أن ينتقل لفريق هانوفر وهو في الحادية عشرة. وشارك ميرتساكر للمرة الأولى في الدوري الألماني مع هانوفر بعدها بثماني سنوات، كما لعب أيضاً لفريقي فيردر بريمن وأرسنال، الذي أنهى فيه مسيرته في عام 2018. واستمر ميرتساكر، الفائز بكأس العالم 2014 في لندن كرئيس لأكاديمية أرسنال.