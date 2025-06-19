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الرياضة

الأهلي يخطط لكسر العقدة البرازيلية عبر بالميراس

الأهلي يخطط لكسر العقدة البرازيلية عبر بالميراس
19 يونيو 2025 13:30

معتز الشامي (واشنطن)

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بعد أن خرج كل من بالميراس والأهلي بتعادل في الجولة الأولى من بطولة كأس العالم للأندية 2025، حيث تعادل الأول مع بورتو البرتغالي، فيما تعادل بطل القرن الأفريقي مع إنتر ميامي الأميركي، يسعى الفريقان إلى وضع قدم في دور الستة عشر بالفوز خلال مواجهتهما التي ستقام على ملعب ميتلايف في نيوجيرسي، اليوم الخميس. وكان الكثير من الفرص الضائعة لكلا الناديين في الجولة الأولى، حيث سدد بالميراس والأهلي 28 محاولة تسديد، 13 منها على المرمى، بقيمة أهداف متوقعة مجتمعة تبلغ 4 في مباراتيهما ضد بورتو وإنتر ميامي على التوالي، لكن لم يتم تسجيل أي هدف. وحصل لاعب الأهلي محمود تريزيجيه على ركلة جزاء، لكن حارس مرمى إنتر ميامي أوسكار أوستاري تصدى لها في الشوط الأول، وهي واحدة من 8 تسديدات على المرمى فشل الأهلي في ترجمتها في المباراة. ويعد إمام عاشور، الذي حصد لقب هداف الدوري المصري الممتاز في موسم 2024-2025 (13 هدفاً)، مصدر الخطر الهجومي الأكبر للأهلي، لكنه شارك لمدة 14 دقيقة فقط في المباراة الافتتاحية، قبل أن يخرج مصاباً، بينما يعتبر البرازيلي إستيفاو لاعبٌ يُراقبه الكثيرون في هذه البطولة، بعد أن تم الاتفاق على انتقاله إلى تشيلسي عقب كأس العالم للأندية، وسجّل قيمة أهداف متوقعة (من دون ركلات جزاء) بلغت 0.89 ضد بورتو، وهو أعلى معدل بين جميع لاعبي المجموعة الأولى في الجولة الأولى. وكانت هذه هي المرة الأولى التي يُسجّل فيها إستيفاو قيمة أهداف متوقعة (من دون ركلات جزاء) بهذا الارتفاع في مباراة لم يُسجّل فيها أي هدف منذ مباراة الدوري في يوليو 2024 ضد أتلتيكو جويانينسي (0.96). ويحتاج «العملاق المصري» إلى تحسين أدائه السابق ضد الفرق البرازيلية، إذا أراد الفوز في هذه المباراة. واجه الأهلي منافسين برازيليين 6 مرات في النسخة السابقة من كأس العالم للأندية، ولم يفز بأي منها (تعادل واحد وخسر 5 مباريات)، وكان تعادله الوحيد من دون أهداف ضد بالميراس، قبل فوزه 3-2 بركلات الترجيح في فبراير 2021. وبحسب شبكة «أوبتا» تصل نسب فوز بالميراس بهذه المباراة إلى 44.3%، وبعد أن كان من المفترض أن يهزم إنتر ميامي في الجولة الأولى، تبلغ نسبة فوز الأهلي بهذه المباراة بنسبة 29.6%، بينما تبلغ فرصة تعادله للمباراة الثانية على التوالي 26.0%. ويأتي بالميراس (52.9%) في المركز الثاني بين المرشحين للتقدم عبر المجموعة الأولى والوصول إلى مرحلة خروج المغلوب خلف بورتو (60.3%)، بينما يعد الأهلي هو المرشح الأوفر حظاً (42.6%) خلف ليونيل ميسي وإنتر ميامي (44.1%).

كأس العالم للأندية
الأهلي
بالميراس
إنتر ميامي
ميسي
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