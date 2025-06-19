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الرياضة

منتخب الشراع الحديث يشارك في بطولة العالم بألمانيا

منتخب الشراع الحديث يشارك في بطولة العالم بألمانيا
19 يونيو 2025 14:00

 
أبوظبي (الاتحاد)
يشارك منتخب الشراع الحديث، في بطولة العالم التي تستضيفها مدينة كيل الألمانية، خلال الفترة من 19 إلى 25 يونيو، ويخوض المنتخب الوطني، البطولة، ضمن فئة (إلكا6) رجال، ممثلاً باللاعبين عثمان الحمادي «نادي أبوظبي للرياضات البحرية»، وسلطان العويس «نادي الحمرية».
أكد محمد عبد الله العبيدلي، الأمين العام لاتحاد الشراع والتجديف الحديث، أن هذه المشاركة تمثل فرصة قيمة للاحتكاك بمدارس عالمية متقدمة، بما يسهم في صقل مهارات اللاعبين، ورفع جاهزيتهم الفنية.
وعبّر العبيدلي، عن ثقته في قدرات لاعبي المنتخب الوطني، مؤكداً أنهما يمتلكان من الخبرة والإمكانات ما يؤهلهما لتمثيل الدولة خير تمثيل في هذا المحفل العالمي، بدورهما، أبدى الحمادي والعويس وعيهما بالمسؤولية الملقاة على عاتقهما، مؤكدين جاهزيتهما الكاملة للمنافسة على مراكز متقدمة.

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