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الرياضة

منتخب السلة في «وليم جونز» للمرة الثالثة على التوالي

منتخب السلة في «وليم جونز» للمرة الثالثة على التوالي
19 يونيو 2025 14:30

علي معالي (أبوظبي)
للمرة الثالثة على التوالي، يشارك منتخب رجال السلة في بطولة وليم جونز، التي تقام في الصين تايبيه خلال الفترة من 12- 20 يوليو المقبل، واختار الدكتور منير بن الحبيب المدير الفني للمنتخبات الوطنية 22 لاعباً للدخول في معسكر داخلي بدبي، ثم تلبية دعوة المنتخب البحريني وخوض مباراتين وديتين قبل خوض البطولة.
وتضم قائمة المنتخب: قيس عمر، عمر خالد، أحمد عبداللطيف، حامد عبداللطيف، أسان بوي من نادي شباب الأهلي، وراشد أيمن، محمد محمود بن خاتم، عبدالعزيز خليفة (الوصل)، وحسن عبدالله، مامادو ندياي، حمد عاشور، فيصل محمد (النصر)، ومحمد محمود الهاشمي، خالد خليفة، محمود وسيم، ديماركو (الشارقة)، وراشد ناصر، جاسم محمد، خليفة خليل (البطائح)، إضافة إلى 3 لاعبين ضمن مشروع عناصر التطوير وهم: سيف حامد الرشيدي من مواليد 2005 من نادي الوصل، وسالم خليفة من مواليد 2008 من نادي الوصل، وعبدالرحمن السويدي من مواليد 2008 من نادي النصر.
وقال د.منير بن الحبيب: «مرحلة الإعداد الداخلي ستبدأ في دبي نهاية الشهر الجاري وتستمر حتى 7 يوليو المقبل، ثم تلبية دعوة الاتحاد البحريني لخوض مباراتين وديتين يومي 8 و9 من الشهر المقبل، وبعدها يتوجه الفريق إلى الصين تايبيه رفقة نظيره البحريني للمشاركة في بطولة وليام جونز».
اضاف: «كل هذه الفترة من أجل المشاركة في البطولة العربية خلال المدة من 23 يوليو المقبل حتى 3 أغسطس المقبل، خاصة أن المنتخب حقق إنجازاً هو الأول في تاريخه بالبطولات العربية، بالحصول على المركز الرابع».
وعن وجود عناصر صغيرة السن في المنتخب قال منير بن الحبيب: «فرصة لهؤلاء اللاعبين لاكتساب مزيداً من الخبرات في المستقبل، وهي فرصة المشاركة مع لاعبين كبار، وهي مرحلة إحلال وتجديد في صفوف المنتخب».

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