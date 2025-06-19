مايد الكعبي بطل تنس الطاولة في «أكاديميات دبي»



دبي (الاتحاد)

اختتمت بنجاح كبير منافسات «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات تنس الطاولة»، التي نظمها مجلس دبي الرياضي بالتعاون مع اتحاد تنس الطاولة وآي إس دي دبي الشريك التشغيلي للبطولة، وأقيمت منافساتها في ملاعب آي إس دي بمدينة دبي الرياضية.

وشهدت البطولة تألقاً إماراتياً بفوز مايد نواف الكعبي بلقب البطولة في فئة تحت 12 سنة، بعد فوزه على اللاعب هينروي داي الذي حصل على المركز الثاني، وحلّ اللاعب عزان عبدالله في المركز الثالث، وفي فئة تحت 15 سنة فاز اللاعب عبدالرحمن غانيو بالمركز الأول، تلاه اللاعبة كلوي إيزابيل سيلفا في المركز الثاني، وحل اللاعب جواكيم ينيغو أدريانو في المركز الثالث.

واختُتمت البطولة بحفل توزيع الجوائز، حيث تم تكريم الفائزين بالمراكز الأولى في فئتي تحت 12 سنة وتحت 15 سنة، بعد أن قدّموا أداءً رائعاً وأظهروا مهارات استثنائية وروحاً قتالية عالية في سبيل الظفر بالكأس الذهبية، واستحق هؤلاء الأبطال الصغار جوائزهم عن جدارة بعد أدائهم المبهر في يوم رياضي سيظل راسخاً في ذاكرتهم.

وأكد أحمد سالم المهرى، مدير إدارة المواهب الرياضية في مجلس دبي الرياضي، أهمية بطولات دبي المفتوحة في تعزيز البرامج التنموية للمواهب الرياضية في جميع الألعاب، حيث نظم المجلس بطولة دبي المفتوحة لكرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد والسباحة والكاراتيه والجمباز والتنس، مشيراً إلى أن المشاركة الواسعة في هذه البطولات يعكس النجاح الكبير لها ويُعد مؤشراً إيجابياً لتوسعتها مستقبلاً، كما أشاد بالمستوى الفني المتميز الذي شهدته بطولة تنس الطاولة، مؤكّداً أنها كانت منصة مثالية لاكتشاف مواهب واعدة تشكّل ركيزة أساسية للمنتخبات الوطنية المستقبلية.

وتهدف البطولة إلى تعزيز جهود المجلس في استقطاب وتطوير المواهب الرياضية الناشئة، وتنفيذاً لسياسته التي أطلقها ترجمة لتوجيهات حكومة دبي في مجال استقطاب وتطوير المواهب في جميع التخصصات، وشكّلت البطولة منصة لتسليط الضوء على المواهب الناشئة في رياضة تنس الطاولة، وشهدت منافسات قوية وعروضاً مهارية لافتة في مختلف الفئات العمرية.