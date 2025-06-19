كومباني يحذر من حماس بوكا جونيورز ونوير يطالب بالهدوء

ميامي(د ب أ)

قال مانويل نوير، حارس مرمى فريق بايرن ميونيخ الألماني لكرة القدم: «إنه يتعين على فريقه أن يتحلى بالهدوء عندما يواجه فريق بوكا جونيورز الأرجنتيني مساء بعد غد السبت في كأس العالم للأندية». ويدرك بايرن أن منافسه الأرجنتيني لديه مستوى مختلف تماماً عن أوكلاند سيتي، الذي فاز عليه بايرن بنتيجة 10/ صفر في مباراته الافتتاحية بالبطولة. وسافر فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، من معسكر الفريق في أورلاندو إلى ميامي لمتابعة مباراة بوكا جونيورز الافتتاحية التي انتهت بالتعادل 2/2 أمام بنفيكا، والتي تقدم فيها الفريق الأرجنتيني بهدفين قبل أن يتعرض لاعبان منه للطرد، بينما أنهى بنفيكا المباراة أيضاً بعشرة لاعبين. ووصف كومباني المباراة بأنها الأبرز في دور المجموعات، وقال: «لو لم أكن مدرباً لبايرن، لكنت ذهبت وتابعت هذه المباراة. أندية ذات تقاليد كبيرة من أوروبا وأميركا الجنوبية. إذا كان عليك أن تختار مباراة واحدة في دور المجموعات، فستكون هذه هي». وقال نوير: «شاهدنا جميعاً كيف سارت المباراة»، مشيراً إلى أنهم سيواجهون فريقاً متحمساً في ميامي، حيث يتعين على زملائه «أن يحافظوا على تركيزهم وهدوئهم، مع التركيز على نقاط قوتنا». وليس من المتوقع أن يجري كومباني تغييرات كبيرة على تشكيلة الفريق، ولكن ربما يبدأ جمال موسيالا المباراة بعدما حصل على أول 30 دقيقة له بعد شفائه من الإصابة في أوتار الركبة، وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) بعدما شارك بديلاً أمام أوكلاند. وقال نوير: «لا يمكن الاستهانة بأي فريق من فرق أميركا الجنوبية». وأوضح البرازيلي جيوفاني إلبر، مهاجم بايرن السابق، أن هذه البطولة تحظى بمكانة كبيرة لدى الفرق الستة القادمة من أميركا الجنوبية. وقال إلبر: «إنهم متحمسون للغاية بشأن هذه البطولة. تعطيهم فرصة لمواجهة أندية مثل بايرن وريال مدريد». وكان إلبر موجوداً في أرض الملعب في آخر مباراة التقى فيها بايرن مع بوكا جونيورز، في كأس إنتركونتيننتال في 2001 في طوكيو، والتي فاز بها بايرن بهدف.