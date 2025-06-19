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الرياضة

فودين يجني ثمار الراحة بالتألق في مونديال الأندية

فودين يجني ثمار الراحة بالتألق في مونديال الأندية
19 يونيو 2025 14:00

فيلادلفيا (د ب أ)

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يعتزم فيل فودين، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لكرة القدم، إثبات أن من شككوا به كانوا على خطأ، وأنه يريد العودة بقوة بعد موسم 2024 2025/ المحبط. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا) أن نجم مانشستر سيتي توج بلقبه الرابع على التوالي للدوري الإنجليزي الممتاز الموسم قبل الماضي، ولكنه فقد بريقه وسط أداء ضعيف من الفريق الموسم التالي. ولكن، وبعد شعوره بالانتعاش عقب إجازة قصيرة، تألق فودين 25 عاماً، في المباراة الافتتاحية لفريق مانشستر سيتي مشواره بكأس العالم للأندية، والتي فاز بها الفريق 2 / صفر على الوداد المغربي في فيلادلفيا أمس الأربعاء. وافتتح فودين التسجيل بعد دقيقتين فقط من بداية اللقاء، وبعدها لعب الركلة الركنية التي تمكن من خلالها جيريمي دوكو من تسجيل الهدف الثاني. وبالنسبة للاعب المنتخب الإنجليزي، كان ذلك بمثابة تبرير فوري لقراره بعدم اللعب في المباريات الدولية الأخيرة، للاستعداد لبطولة كأس العالم للأندية المقامة في أميركا. وقال فودين :" كان موسماً صعباً. لست أكذب، لم يكن الأفضل". وأضاف :"ولكني حصلت على قليل من الراحة. بداية جديدة، شخص جديد. أتطلع فقط للموسم الجديد". وأردف :"عادت الرغبة لدي وأريد أن أثبت للمشككين أنهم كانوا على خطأ". وبعدما شارك مع المنتخب الإنجليزي في يورو 2024، قال فودين إنه لا يمكنه أن يتذكر آخر مرة حصل فيها على فترة راحة طويلة. وقال :"لا يحصل كثير من لاعبي كرة القدم خلال هذه الأيام على راحة كافية، لذلك كان حصولي على راحة أمراً ضرورياً". وأردف :"واجهت صعوبة في الانفصال تماماً عن الأجواء، لكنني قضيت وقتاً مع العائلة، وقمت بأشيائي الخاصة. كنت بحاجة لذلك".

فيل فودين
مانشستر سيتي
كأس العالم للأندية
الوداد
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