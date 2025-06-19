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الرياضة

«طيران الإمارات» تمدّد شراكتها مع رابطة محترفي التنس حتى 2030

«طيران الإمارات» تمدّد شراكتها مع رابطة محترفي التنس حتى 2030
19 يونيو 2025 16:00

أبوظبي (الاتحاد)

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أعلنت طيران الإمارات تمديد شراكتهما العالمية مع جولة رابطة محترفي التنس، لتواصل دورها بصفتها الشريك الرئيس، والناقل الرسمي للرابطة حتى عام 2030. ومنذ بدء التعاون بين الطرفين في عام 2013، نجحت طيران الإمارات ورابطة محترفي التنس في بناء واحدة من أطول وأبرز الشراكات في عالم التنس الاحترافي.
وسوف تواصل طيران الإمارات تقديم ضيافتها الراقية في نحو 60 بطولة لرابطة محترفي التنس تُقام سنوياً عبر القارات الست، كما سيبقى شعار الناقلة على شِبَاك الملاعب جزءاً مميزاً من تجربة المشاهدة لملايين المشجعين حول العالم، وستستمر طيران الإمارات في الاستفادة من حقوق تسويقية بارزة، وفرص واسعة لعرض علامتها التجارية، مما يعزز حضورها القوي في عالم التنس.
واعتباراً من عام 2026، ستعزز طيران الإمارات حضور علامتها التجارية بشكل أكبر حيث ستصبح أول شريك رسمي لشارة الحكام في تاريخ رابطة محترفي التنس. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لالتزام طيران الإمارات بدعم التحكيم الرياضي في العديد من رعاياتها العالمية الكبرى، بما في ذلك الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين (NBA)، والمجلس الدولي للكريكيت، ومنظمة عالم الرجبي، والاتحاد الأوروبي لأندية الرجبي المحترفة، وسباقات بطولة SailGP.
وقال بطرس بطرس، النائب التنفيذي للرئيس للاتصالات المشتركة والتسويق والعلامة التجارية في طيران الإمارات: «يشكّل الانتشار العالمي المتنامي لجولات رابطة محترفي التنس منصة قوية لطيران الإمارات لتعزيز تواصلها مع جماهير التنس حول العالم، وترسيخ حضور علامتها التجارية بشكل أصيل ومستدام في هذه الرياضة. ومن خلال ضيافتنا الرفيعة وحضورنا الميداني الفاعل في أبرز البطولات العالمية، فإننا نواصل تعزيز علاقتنا مع عملائنا المخلصين، ونحن ملتزمون بتوسيع نطاق هذه الشراكة، بالتعاون الوثيق مع رابطة محترفي التنس، ضمن جهودنا لترسيخ حضور طيران الإمارات في عالم التنس».

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