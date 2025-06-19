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الرياضة

فضية لمنتخب السنوكر في كأس الاتحاد العربي بالمغرب

فضية لمنتخب السنوكر في كأس الاتحاد العربي بالمغرب
19 يونيو 2025 14:36


طنجة (وام)
أحرز منتخب الإمارات الميدالية الفضية في منافسات السنوكر لفرق الرجال، ببطولة كأس الاتحاد العربي للبلياردو والسنوكر، المقامة منافساتها حالياً في مدينة طنجة المغربية، حتى 23 يونيو الجاري، ويضم منتخبنا اللاعبين محمد الجوكر ومحمد شهاب، وعيسى الهاشمي، وحصل على الميدالية الفضية، بعد خسارته في المباراة النهائية أمام نظيره المصري بنتيجة 2-3، ليتوج المنتخب المصري بالميدالية الذهبية.
وفي منافسات زوجي السنوكر، تأهل منتخب الإمارات إلى نصف النهائي، عقب فوزه على نظيره العماني بنتيجة 3-0، ثم على المنتخب السعودي بنتيجة 3-2، وفي مسابقة البلياردو «9 كرات» لفردي الرجال، استهل لاعبا المنتخب الوطني، محمود شريف وخالد الزرعوني، مشوارهما بتحقيق فوزين متتاليين، حيث تفوق محمود شريف على المغربي شريف زين العابدين بنتيجة 11-1، وعلى السعودي خالد الغامدي بنتيجة 11-5، في حين تغلب الزرعوني على الليبي قصي شريف بنتيجة 11-0، وعلى السعودي مهند الجميز بنتيجة 11-8، ليعززا حظوظهما في المنافسة على الأدوار المتقدمة.

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