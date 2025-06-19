حصاد جولة المونديال الأولى.. بايرن في القمة وأتلتيكو بـ«القاع»



عمرو عبيد (القاهرة)

انتهت الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس العالم للأندية، وشهدت انتهاء 10 مباريات من أصل 16 بفوز أحد الفريقين، بنسبة 62.5%، مقابل 37.5% للتعادل في 6 مباريات، وكانت هُناك 3 مجموعات فقط وقّعت على انتصارين في المباراتين الأوليين، بعد فوز باريس سان جيرمان وبوتافوجو في المجموعة الثانية، وكذلك تشيلسي وفلامنجو في المجموعة الرابعة، ثم مانشستر سيتي ويوفنتوس في المجموعة السابعة، بينما كانت المجموعة الأولى هي «الأغرب»، حيث تعادلت الفرق الـ4 كلها، بنفس النتيجة 0-0 في كل مباراة، بين الأهلي وإنتر ميامي ثم بورتو وبالميراس.

وتم تسجيل 44 هدفاً في تلك الجولة، بمعدل 2.75 هدف/مباراة، وتصدّرت المجموعة الثالثة المشهد بالطبع، بفضل الفوز العريض لبايرن ميونيخ 10-0 على أوكلاند سيتي، وبلغ إجمالي الأهداف في تلك المجموعة 14 هدفاً، في حين بقيت المجموعة الأولى «صفرية»، بعدما لم يتمكن أي فريق فيها من تسجيل أي هدف.

وكان 19 فريقاً قد تمكّن من هز الشباك، مرة واحدة على الأقل، في هذه الجولة، يتصدرها بالتأكيد «العملاق البافاري» بـ10 أهداف، يليه يوفنتوس بـ5، ثم باريس سان جيرمان بـ4 أهداف، وإن كان «الأمراء» قد حقق فوزه الكبير على حساب مُنافس أوروبي آخر، أتلتيكو مدريد، وفي المقابل، خرج 13 فريقاً من دون تسجيل الأهداف، كان أسوأهم على الإطلاق أوكلاند سيتي، الذي لم يصل إلى شباك «البايرن»، لكن مرماه استقبل 10 أهداف.

بايرن ميونيخ كان صاحب القمة في الكثير من إحصاءات حصاد الجولة، مع الوضع في الاعتبار ضعف المنافس النيوزلندي، إذ سدد لاعبو «البافاري» 31 كرة على المرمى، وهو الرقم الأكبر على الإطلاق، ورغم خسارة سياتل ساوندرز أمام بوتافوجو، فإن الفريق الأميركي كان ثاني أكثر الفرق محاولة على المرمى، بـ23 تسديدة، في حين تفوق «البايرن» أيضاً في عدد التسديدات الدقيقة بين القائمين والعارضة، بإجمالي 17، يليه باريس سان جيرمان بـ11، والمُثير أن أتلتيكو مدريد تذيّل تلك القائمة، بعدما سدّد كرة وحيدة دقيقة، متساوياً مع مونتيري وأوكلاند سيتي!

وعن قُدرة الفرق على تحويل التسديدات إلى أهداف، كان «البايرن» في الصدارة بنسبة 32%، بفارق ضئيل جداً عن «اليوفي» الذي امتلك نسبة نجاح بلغت 31.25%، وبالطبع كان «البافاري» الأكثر تسجيلاً للأهداف من داخل منطقة الجزاء وخارجها، بواقع 8 و2 على الترتيب، وهو ما تكرر فيما يتعلق بالتسديدات القريبة والبعيدة، إذ أطلق 25 تسديدة داخل المنطقة مقابل 6 كرات خارجها.

على صعيد الاستحواذ، تفوّق باريس سان جيرمان بصورة تدعو إلى الدهشة، حيث بلغت نسبة «الأمراء» 74% على حساب «الأتليتي»، مقابل 71% لبايرن ميونيخ أمام أوكلاند، وبالطبع كان «الروخي بلانكوس» هو الأقل استحواذاً على الإطلاق في تلك الجولة، بنسبة 26%، وكان «سان جيرمان» أيضاً أفضل فريق في تمرير الكرات الصحيحة، بإجمالي 776 كرة، مقابل 709 لـ«البايرن»، في حين كان بوكا جونيورز الأقل بـ193 تمريرة، لكنه نجح في التعادل مع بنفيكا في النهاية، يليه أتلتيكو مدريد بـ227 تمريرة صحيحة فقط، وضعته في مرتبة متأخرة بعد الوداد وأوكلاند والترجي.

فردياً، تصدر جمال موسيالا قائمة الهدافين، بـ«هاتريك» في المباراة الأولى، تلاه زملاؤه في صفوف البايرن، كومان ومولر وأوليسيه، بهدفين لكل منهم، وتساوى معهم «ثُنائي اليوفي»، كونسيساو وكولو مواني، أما في قائمة «توب أسيست»، فتساوى 5 لاعبين في رصيد تمريرتين حاسمتين لكل منهم، وهم تورام وكوستا من يوفنتوس، وأوليسيه من بايرن، وكفاراتسخيليا من باريس، وأخيراً أكونيا من ريفر بلات.