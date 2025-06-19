الجمعة 20 يونيو 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

1455 لاعباً في بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو

1455 لاعباً في بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو
19 يونيو 2025 15:36

 
أبوظبي (وام)
تنطلق يوم غد الجمعة منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو في صالة «مبادلة أرينا» بمدينة زايد الرياضية في أبوظبي، بمشاركة 1455 لاعباً ولاعبة من 86 أكاديمية تمثل 77 دولة، وذلك بتنظيم من رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو (AJP)، وبدعم من اتحاد الجوجيتسو.
تستمر البطولة على مدى ثلاثة أيام وتُعد من المحطات البارزة في أجندة الموسم الرياضي لرياضة الجوجيتسو، لما تمثله من أهمية في تعزيز التنافس بين مختلف الفئات العمرية، وإتاحة الفرصة أمام اللاعبين لحصد نقاط تصنيفية تُضاف إلى رصيدهم في التصنيف العالمي المعتمد من الرابطة.
يشهد الحدث مشاركة نخبة من أبرز لاعبي ولاعبات الجوجيتسو على المستوى الدولي، من بينهم البرازيليون برونو بورجيس، وجيفرسون جوتيو، وجابرييلا بيريرا، والروسية آنا ريمينيفا، إلى جانب مجموعة من المواهب الصاعدة في مختلف الفئات.
تبدأ المنافسات بنزالات فئة الأساتذة للرجال والسيدات، تليها نزالات فئتي الأطفال والناشئين على أن تُختتم الأحد بمنافسات فئتي الهواة والمحترفين، وسط أجواء يتوقع أن تشهد مستويات عالية من الحماس والتنافس، وأكدت رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو أن البطولة تندرج ضمن سلسلة بطولات AJP المعتمدة عالمياً، مشيرة إلى أن الفائزين بالمراكز الأولى سيحصلون على 1000 نقطة تصنيفية تُسهم في تعزيز ترتيبهم ضمن التصنيف المؤهل للبطولات الكبرى.
وقال رودريجو فاليريو، مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو: «تمثل بطولة الإمارات الوطنية إحدى المحطات الرئيسية في موسم بطولات AJP، فخورون بحجم المشاركة الدولي الذي يعكس تنامي الثقة العالمية بالمنظومة التنظيمية للجوجيتسو في أبوظبي، ونسعى من خلال هذه البطولة إلى توفير بيئة تنافسية عالية المستوى تسهم في تطوير قدرات اللاعبين».
وتحرص: «رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو» بالتعاون مع اتحاد الجوجيتسو، على تقديم نموذج احترافي في التنظيم يعزّز من مكانة أبوظبي عاصمة عالمية لرياضة الجوجيتسو، ويسهم في اكتشاف وصقل المواهب الواعدة، خصوصاً في فئات الناشئين والشباب.
وأوضحت اللجنة المنظمة أن النسخة الحالية من البطولة تسجل أعلى نسبة مشاركة منذ انطلاق الحدث، ما يعكس تنامي الثقة الدولية بالبطولات التي تُقام في دولة الإمارات، والجاهزية التنظيمية التي تميّز الفعاليات الرياضية في إمارة أبوظبي.

أخبار ذات صلة
اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز «أبوظبي 2026» تطلق شعارها الرسمي
«أبوظبي إكستريم».. حان وقت «العاشرة» في موسكو
الجوجيتسو
اتحاد الجو جيتسو
بطولات الجو جيتسو
آخر الأخبار
9 أهداف تفصله عن «القياسي».. ميسي يطارد قمة الركلات الحرة
الرياضة
9 أهداف تفصله عن «القياسي».. ميسي يطارد قمة الركلات الحرة
اليوم 09:09
ملامح الجولة الـ2.. سقوط سان جيرمان ورقم سلبي للأهلي وميسي يسجل
الرياضة
ملامح الجولة الـ2.. سقوط سان جيرمان ورقم سلبي للأهلي وميسي يسجل
اليوم 09:02
مونديال الأندية.. ماريسكا يجدد الثقة في مودريك رغم الإيقاف
الرياضة
مونديال الأندية.. ماريسكا يجدد الثقة في مودريك رغم الإيقاف
اليوم 08:48
الأمم المتحدة: العنف ضد الأطفال يبلغ "مستويات غير مسبوقة" عام 2024
الأخبار العالمية
الأمم المتحدة: العنف ضد الأطفال يبلغ "مستويات غير مسبوقة" عام 2024
اليوم 08:41
بيسرز يفرض «السابعة» على ثاندر في نهائي السلة الأميركي
الرياضة
بيسرز يفرض «السابعة» على ثاندر في نهائي السلة الأميركي
اليوم 08:06
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©