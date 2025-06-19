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الرياضة

هيونج مين على أبواب المغادرة في توتنهام

هيونج مين على أبواب المغادرة في توتنهام
19 يونيو 2025 16:35

 
علي معالي (أبوظبي)
يبدو أن الكوري الجنوبي سون هيونج مين، لا يرغب في الاستمرار بقيادة هجوم توتنهام في الموسم الجديد، ولم يعلق كذلك على قرار إقالة المدرب بوستيكوجلو مؤخراً، حيث تراجع مستوى هيونج مين في عهد المدرب الأسترالي في النصف الثاني من موسم 2024/2025.
ووضع بوستيكوجلو هيونج مين على مقاعد البدلاء في مباريات مهمة عدة مرات الموسم الماضي، بل بدأ يُواجه خلافات مع خطط بوستيكوجلو التكتيكية، حتى أن مصادر صحفية كورية ذكرت أنه إذا استمر المدرب الأسترالي في تدريب توتنهام، فقد يطلب سون الرحيل هذا الصيف.
ومع ذلك، بعد رحيل المدرب عن النادي، رفض سون هيونج مين عرض تمديد عقده مع توتنهام لمدة عامين، ويرجع ذلك إلى أن المدرب توماس فرانك الجديد بدا وكأنه لا يُقدّر سون هيونج مين، حيث لم يُجرِ مدرب توتنهام الجديد أي محادثات مع المهاجم الكوري الجنوبي منذ توقيع عقده. كما رفض سون عرض النادي بتخفيض راتبه، وكان مستقبل سون هيونج مين في توتنهام محل اهتمام كبير خلال فترة الانتقالات الصيفية، خاصة مع تبقي 12 شهراً فقط على انتهاء عقده.
وفي ظل الوضع الراهن، فإن احتمال رحيل قائد توتنهام عن الفريق هذا الصيف كبير للغاية، ومع ذلك، كشف موقع «ذا أثليتيك» أن أي قرار بشأن رحيل المهاجم الكوري الجنوبي سيؤجل إلى ما بعد جولة توتنهام الآسيوية، ويخطط توتنهام لخوض مباراتين وديتين كبيرتين في المنطقة، بما في ذلك مباراة أرسنال 31 يوليو في هونج كونج (الصين) ومواجهة مع نيوكاسل في سيول بكوريا الجنوبية يوم 3 أغسطس.

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