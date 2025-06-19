وزارة الرياضة تطلق «منصة لجنة المواهب»



دبي (الاتحاد)

اطلقت وزارة الرياضة «منصة لجنة المواهب» تحت مظلة لجنة الإمارات لرعاية المواهب الرياضية ودعم الرياضة الوطنية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في دبي، بحضور معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس اللجنة، بالإضافة إلى نخبة من القيادات الرياضية الوطنية، والمستثمرين، وممثلي الاتحادات الرياضية، والأندية، وعدد من الرياضيين.

وتهدف المنصة إلى إحداث نقلة نوعية في آليات التعرف على الموهوبين وصقل قدراتهم، من خلال توفير مدخل موحد لجميع أطراف المنظومة الرياضية، بما يتيح سهولة الوصول إلى قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة، تشمل الرياضيين وأولياء أمورهم والمدربين والكشافين والأندية والاتحادات والمؤسسات التعليمية. وتتكامل بشكل مباشر مع منصة «سبورتيفاي» الرقمية التي أطلقتها الوزارة مؤخراً، بما يسمح بتتبع مسار الرياضيين وتقييم أدائهم استناداً إلى بيانات لحظية وموضوعية تعكس تطورهم الفني والبدني بشكل شفاف.

وفي هذا الصدد، أكد معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي، أن إطلاق المنصة يأتي ترجمة لرؤية القيادة الرشيدة في تعزيز التميز الرياضي واستدامته عبر أدوات ذكية وشراكات فاعلة، قائلًا: يمثل مشروع «منصة لجنة المواهب» خطوة محورية في مسيرة بناء منظومة رياضية ذكية وشاملة، قادرة على التعرف على الموهوبين منذ سن مبكرة، وتمكينهم ضمن مسارات تطوير ممنهجة ترتكز على البيانات والحوكمة الرقمية والشراكة المؤسسية. فالمنصة الجديدة لا تقتصر على توفير الأدوات التكنولوجية المتقدمة فحسب، بل ترسّخ نموذجًا وطنيًا متكاملاً يربط بين المدارس والأكاديميات والاتحادات والأندية، ويُسرع عملية اكتشاف وصقل المواهب وفق أحدث التقنيات الرقمية، ما يعزز كفاءة الأداء ويسهل الوصول إلى أصحاب الإمكانات الرياضية الواعدة في مختلف إمارات الدولة.

وأضاف معاليه: «يعد اكتشاف المواهب في عمر مبكر حجر الأساس لصناعة أبطال رياضيين متميزين، وركيزة لتحقيق إنجازات أولمبية وعالمية باسم دولة الإمارات، حيث سيسهم المشروع في تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 عبر زيادة عدد الرياضيين الإماراتيين المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية. وإن التزامنا في هذه المرحلة هو بناء منظومة وطنية لا تكتفي باكتشاف الموهبة، بل تضمن تطورها حتى الوصول إلى أعلى المستويات التنافسية».

وخلال الحفل، ألقى غانم مبارك الهاجري، الكلمة الافتتاحية وتوجّه بجزيل الشكر والتقدير إلى جميع الداعمين والرعاة الذين أسهموا في إنجاح هذه المبادرة الوطنية الرائدة، مؤكداً أن دعمهم يشكّل محوراً مهماً في بناء بيئة رياضية مستدامة تعزز من فرص التميز والنجاح للرياضيين الإماراتيين.

من جانبه، قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم: «المنصة الجديدة تُعد امتداداً عملياً لاستراتيجية التحول الرقمي الشامل التي تنتهجها الوزارة، حيث تمثل محوراً رئيساً في منظومة اكتشاف المواهب عبر ربط أدوات التحليل الرقمي، والبيانات، والتقييم الفني، بمسارات التطوير الفردي للمواهب، بما يسهم في بناء مسار وطني مستدام لاكتشاف وتطوير المواهب، مستند إلى التقنية والرؤية العميقة، بما يعزز من تنافسية الرياضة الإماراتية ويدعم حضورها على الساحة الرياضية الدولية».

وشهد الحفل الإعلان عن اختيار 58 موهبة رياضية بارزة في الدفعة الأولى من الرياضيين ضمن المنصة والمشمولين ببرامج الرعاية الرسمية للجنة، وذلك بعد عملية تقييم دقيقة بالتعاون مع الاتحادات والكشّافين المتخصصين. وتغطي هذه المواهب 13 رياضة متنوعة، تشمل: الريشة الطائرة (12 لاعباً)، السباحة (7)، القوس والسهم (7)، التايكوندو (6)، ألعاب القوى (5)، الشطرنج (5)، التجديف والشراع (4)، المبارزة (3)، الرماية (2)، الجولف (2)، كرة القدم (2)، كرة الطاولة (2)، والتريايثلون (لاعب واحد).

وتجدر الإشارة إلى أن المنصة حالياً في مرحلتها التجريبية، تمهيداً لإتاحتها للجمهور بشكل رسمي ليتسنى لهم التسجيل، وذلك خلال الأسبوع الأول من شهر يوليو المقبل.

وتم اختيار المواهب الرياضية ضمن برامج اللجنة عبر مسارين رئيسين، شمل الأول ترشيحات مباشرة من الاتحادات الرياضية للاعبين الذين أظهروا أداءً متميزاً وقدرة على تمثيل الدولة في المحافل الدولية، فيما اعتمد المسار الثاني على عمليات الكشف الميداني خلال نهائيات الألعاب المدرسية، من خلال فرق كشافة متخصصة بالتعاون مع شركتي PlayerMaker وPrecision Football، باستخدام أدوات تحليل رقمية متقدمة لرصد الإمكانات الواعدة.

وخلال الحفل، كرم معالي د. أحمد بالهول الفلاسي، الأفراد والجهات الداعمة للجنة بمنحهم «جائزة العطاء الرياضي»، حيث قامت اللجنة بتفعيل شبكة متنامية من الداعمين تضم شركاء من القطاعين الحكومي والخاص، موزعين على ثلاث فئات رئيسة: ذهبية وفضية وبرونزية. ويعد هذا الدعم المادي ركيزة أساسية في تمويل برامج اللجنة.