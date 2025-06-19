104 ميداليات حصاد «خورفكان للمعاقين» في الموسم الاستثنائي



خورفكان (الاتحاد)



اختتم نادي خورفكان للمعاقين الموسم الرياضي 2024-2025 بتحقيق نتائج غير مسبوقة، حيث حصد لاعبوه 104 ميداليات ملوّنة في البطولات المحلية والدولية، ما يعكس تفوق النادي وتصدره لمشهد الرياضة البارالمبية على مستوى الدولة وخارجها.

وهنأ عبدالله صالح النقبي، رئيس مجلس إدارة النادي، جميع لاعبي النادي على ما حققوه من إنجازات رياضية مميزة، مثمنًا الأداء المشرف في مختلف الألعاب والمنافسات محليًا ودوليًا.

كما وجّه شكره وتقديره للكوادر الفنية والإدارية والطبية في النادي، على دورهم المحوري في تحقيق النجاحات وتحملهم للضغوط خلال الموسم، مؤكداً أن ما تحقق هو نتاج عمل جماعي متكامل وجهد متواصل.

وأشاد بالتعاون الكبير والانضباط الذي أبداه اللاعبون خلال التدريبات والمنافسات، مما أسهم في اعتلاء منصات التتويج. كما دعا إلى الاستمرار في تنمية المهارات الفردية والمحافظة على المكتسبات لتحقيق المزيد من الإنجازات في المواسم القادمة، وتغذية المنتخبات الوطنية بالكفاءات الرياضية المتميزة من أبناء النادي.

من جانبه، أكد لؤي سعيد علاي، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، أن الإنجازات المحققة ثمرة للدعم الكبير من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة. وأشار إلى أن مجلس الإدارة يعمل على ترسيخ النادي كمؤسسة رياضية رائدة ذات تأثير مجتمعي مستدام.

وأكد عبد العزيز الحمادي، رئيس لجنة الشؤون الفنية ورعاية الموهوبين، أن ما تحقق خلال الموسم هو نتيجة لتخطيط استراتيجي بعيد المدى وبرامج تدريبية دقيقة، مشيرًا إلى أن الأرقام تعكس التزام النادي بتطوير الأداء الفردي والجماعي.

ونال النادي 58 ميدالية ذهبية محليًا، و15 ذهبية و16 فضية و15 برونزية في البطولات الدولية، ما يرسّخ ريادة النادي ويؤكد قدرته على المنافسة على أعلى المستويات.

سيطرة محلية وتأهل عالمي

واصل النادي هيمنته محليًا بإحراز كأس اللجنة البارالمبية لألعاب القوى للموسم الثالث على التوالي، وكأس رفعات القوة. كما حقق فريق كرة الهدف للإعاقة البصرية المركز الثاني في مشاركته الثانية على الصعيد المحلي، ويتصدر فريق كرة السلة على الكراسي المتحركة منافسات الدوري والكأس حتى الآن.

واختتم الحمادي تصريحه بالإشارة إلى تأهل 7 لاعبين من النادي إلى بطولة العالم لألعاب القوى، و4 لاعبين إلى بطولة العالم لرفعات القوة، معتبرًا ذلك دليلاً على المسار الصحيح نحو صناعة أبطال عالميين يمثلون الإمارات بفخر على الساحة الدولية.