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الرياضة

يوفنتوس يمدد الشراكة مع «راعي الملابس» حتى 2037

يوفنتوس يمدد الشراكة مع «راعي الملابس» حتى 2037
19 يونيو 2025 16:58

روما (رويترز)

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أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي لكرة القدم، اليوم الخميس، تمديد شراكته الفنية مع عملاق الملابس الرياضية الألماني «أديداس» حتى يونيو2037، في صفقة تبلغ قيمتها 408 ملايين يورو (468 مليون دولار) على مدار عقد من الزمان.وقال النادي الإيطالي إن الاتفاق الحالي، والذي يستمر حتى يونيو 2027، سيبقى من دون تغيير. وسيدخل العقد الجديد حيز التنفيذ اعتباراً من موسم 2027-2028 وسيشمل جميع فرق يوفنتوس حتى نهاية موسم 2036-2037. وقال ماوريتسيو سكانافينو الرئيس التنفيذي ليوفنتوس، إن تمديد الشراكة "يملأنا بالفخر ويشهد على التعاون بين هاتين الشركتين العظيمتين". قال يوفنتوس إن قيمة الاتفاقية الجديدة لا تشمل مدفوعات إضافية لتجاوز حجم مبيعات معينة أو مكافآت مرتبطة بالنتائج الرياضية. وقال سام هاندي، المدير العام لشركة أديداس لكرة القدم: "نحن سعداء بتمديد شراكتنا مع النادي الأكثر تتويجاً في كرة القدم الإيطالية لمدة 10 سنوات أخرى". ويوفنتوس أكثر الفرق فوزاً بالدوري الإيطالي. وبدأت الشراكة بين يوفنتوس وأديداس في موسم 2015-2016.

يوفنتوس
الدوري الإيطالي
شركة “أديداس”
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