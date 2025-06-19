دانا وايت يكشف عن أبرز نجوم ليلة النزال من يو إف سي في أبوظبي

أبوظبي (الاتحاد)

كشف دانا وايت، الرئيس التنفيذي لـ «يو إف سي»، منظمة الفنون القتالية المختلطة الأبرز عالمياً، عن مجموعة من النجوم والمواهب الصاعدة المشاركين في ليلة النزال من يو إف سي: ويتيكر ضد دي ريدر المرتقبة التي تستضيفها أبوظبي 26 يوليو في الاتحاد أرينا بجزيرة ياس.

وتشهد الفعالية الرئيسة مواجهة قوية بين روبرت ويتيكر، بطل يو إف سي السابق للوزن المتوسط، وخصمه الهولندي المتميز رينير دي ريدر، الذي حقق انطلاقة متميزة منذ انضمامه إلى يو إف سي قادماً من بطولة ون.

وجاء إعلان وايت عبر وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أزاح الستار عن واحدة من «أكثر فعاليات ليلة النزال تشويقاً لهذا العام»، والتي قد تمنح دي ريدر، المصنف الثاني عشر في وزن 175 رطلاً، والذي انتصر في مبارياته الثلاث ببطولة يو إف سي حتى الآن، فرصة النزال على لقب الوزن المتوسط ​​في حال تغلبه على ويتيكر.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال وايت: «دي ريدر بطل عالمي سابق في الوزنين المتوسط ​​والخفيف الثقيل، وقد تمكن من إنهاء جميع خصومه في يو إف سي، كما نجح مؤخراً بالفوز على بو نيكال، النجم الواعد في الفنون القتالية المختلطة. وإذا تمكن دي ريدر من هزيمة ويتيكر، فمن المرجح أن ينافس على اللقب في نزاله القادم. وأتطلع لمشاهدة هذا النزال الذي يضم اثنين من أقوى الرياضيين المعروفين بأدائهم المبهر».

وتسجل البطاقة نزالين من خمس جولات، بمشاركة مجموعة من أبرز الرياضيين والمواهب الصاعدة والأبطال السابقين، والذين يقدمون واحدة من أبرز الفعاليات الدولية المرتقبة لهذا العام، والتي تُمثل الفعالية الحادية والعشرين ليو إف سي التي تستضيفها أبوظبي منذ عام 2010.

كما يواجه موفسار إيفلويف، بطل وزن الريشة صاحب السجل الخالي من الهزائم، آرون بيكو، الذي يخوض مباراته الافتتاحية في يو إف سي. ونجح إيفلويف، الطامح إلى متابعة سلسلة انتصاراته من ثماني مباريات منذ ظهوره الأول في يو إف سي عام 2019، مؤخراً بالفوز على ألجامين ستيرلينج بقرار جماعي في بطولة يو إف سي 310 في ديسمبر 2024.

وينضم بيكو، الذي لمع نجمه لفترة طويلة كأفضل رياضي حر في فنون القتال المختلطة، رسمياً إلى قائمة يو إف سي. ويتمتع الرياضي البالغ من العمر 28 عاماً، والذي مارس المصارعة أثناء الجامعة والنجم السابق في بيلاتور، بسجل احترافي حافل بالانتصارات (13-4). ويرفع ذلك من توقعات عشاق الرياضات القتالية بأن النزال سيكون قوياً.

وأضاف وايت: «آرون بيكو مهاجم عنيف للغاية ومصارع رفيع المستوى، وقد حظي بشهرة واسعة منذ مراهقته بفضل مهاراته وأسلوبه القتالي. كما يقارنه الناس برياضيين، مثل جاستن غايثج أو داستن بوارييه».

وتشهد البطولة عودة بيتر يان، بطل يو إف سي السابق لوزن الديك في نزال قوي ضد الرياضي الصاعد ماركوس ماكجي. ويسعى يان إلى مواصلة انطلاقته القوية في عام 2024، حيث حقق انتصارين متتاليين على سونغ يادونغ وديفيسون فيجيريدو.