جاتوزو: احتاج الدخول إلى عقول اللاعبين

روما (أ ب)

يدخل جينارو جاتوزو وظيفته الجديدة كمدير فني للمنتخب الإيطالي لكرة القدم، الذي يمر بأزمة، بنفس العزيمة والروح القتالية التي كان يظهرها في الملعب عندما كان يلعب في خط الوسط. ويدرك جاتوزو، الذي تولى تدريب المنتخب الإيطالي خلفاً للوتشيانو سباليتي، إنه لا يوجد مجال للخطأ، لاسيما وان المنتخب الإيطالي، بطل العالم أربع مرات، يواجه خطر الفشل في التأهل للمرة الثالثة على التوالي لكأس العالم. وقال جاتوزو أثناء تقديمه لوسائل الإعلام اليوم الخميس: «أعلم أنها ليست وظيفة سهلة، ولكن لا يوجد شيء سهل في الحياة. لا يوجد الكثير لأقوله. هناك عمل يتعين علي أن أقوم به». وأضاف:«احتاج للدخول إلى عقول اللاعبين. اسمع كثيراً أننا لا نمتلك الموهبة أو لم يعد لدينا لاعبيون جيدون. ولكني أعتقد أننا نمتلك اللاعبين. نحن نحتاج فقط لوضعهم في ظروف تمكنهم من النجاح. نحتاج إلى إعادة إيطاليا لكأس العالم. هذا أمر أساسي». وأقيل سباليتي بعد خسارة إيطاليا في مباراتها الافتتاحية بالتصفيات بثلاثية نظيفة أمام النرويج. ويتواجد المنتخب الإيطالي خلف المنتخب النرويجي بفارق تسع نقاط، في مجموعتهما بالتصفيات، رغم أن المنتخب النرويجي لعب مباراتين أكثر من المنتخب الإيطالي. وستكون أول مباراة لجاتوزو مع المنتخب الإيطالي على أرضه أمام إستونيا يوم 5 سبتمبر. ويستضيف المنتخب الإيطالي نظيره النرويجي في الجولة الأخيرة يوم 16 نوفمبر. ويتأهل فقط متصدر المجموعة لبطولة كأس التي تقام في أميركا وكندا والمكسيك العام المقبل. فيما سيدخل الوصيف مباريات الملحق التي تقام في مارس المقبل. كانت هذه هي المرحلة التي خرج فيها المنتخب الإيطالي أمام السويد ومقدونيا الشمالية في التصفيات المؤهلة لمونديالي 2018 و2022 على الترتيب. ولكن معاناة إيطاليا تعود إلى فترة أبعد، حيث فشل في تجاوز دور المجموعات في كأس العالم عامي 2010 و2014. ولكن، يظل جاتوزو أحد اللاعبين الرئيسين في مسيرة المنتخب نحو التتويج بلقب كأس العالم عام 2006. وقال جابريلي جارفينا، رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم:«استجاب جاتوزو لدعوتنا بدون أي تردد وبنفس حماسه عندما كان يتم استدعاؤه كلاعب للانضمام للمنتخب الوطني». وقال جاتوزو إنه يريد أن يضع معياراً جديداً من الالتزام، بحيث يبقى حتى اللاعبون المصابون في مركز تدريبات المنتخب الوطني. وقال جاتوزو: «لدينا كثير من أخصائيي العلاج الطبيعي والطاقم الطبي. لو كنت استمعت إلى جسدي، لكنت لعبت 50 مباراة أقل. علينا أن نتجاوز حدودنا». وقال جاتوزو إنه أجرى اتصالات بـ35 لاعباً بما في ذلك فيديريكو كييزا. وكان كييزا أبرز نجوم المنتخب الإيطالي الذي فاز ببطولة أمم أوروبا 2021، ولكنه لم يلعب كثيراً من رحيله عن يوفنتوس للانضمام إلى ليفربول العام الماضي. وقال جاتوزو:«قلت لكييزا إنه يحتاج لطريقة لعب بشكل دائم أكثر». لاعب واحد فقط لم يتصل به جاتوزو، هو المدافع فرانشيسكو أتشيربي 37 عاماً، الذي رفض الانضمام للمنتخب الإيطالي رغم استدعائه للمشاركة في مباراة النرويج، حيث كان يتوقع أن يراقب إيرلينج هالاند. وقال جاتوزو: «احترمه. ولكنني اتصلت بآخرين، لاعبين شباب يمكنهم تقديم الإضافة لنا».