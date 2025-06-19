مبابي إلى المستشفى بسبب التهاب المعدة والأمعاء

ميامي (رويترز)

قال ريال مدريد اليوم الخميس، إن مهاجمه كيليان مبابي نُقل إلى المستشفى بعد معاناته من التهاب في المعدة والأمعاء، خلال كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة حالياً بالولايات المتحدة.وأضاف ريال في بيان «لاعبنا كيليان مبابي يعاني من التهاب حاد في المعدة والأمعاء، وتم نقله إلى المستشفى للخضوع لمجموعة من الفحوص واتباع مسار العلاج المناسب». وغاب الفرنسي مبابي عن المباراة الأولى لريال في كأس العالم للأندية والتي انتهت بالتعادل 1-1 مع الهلال السعودي أمس الأربعاء، فيما لم يتحدد موقفه من المشاركة في باقي مباريات الفريق بالدور الأول، والذي تحسمه نتيجة الفحوصات الطبية وتقارير الأطباء.

قال مصدر بالنادي إن مبابي الذي نٌقل للمستشفى أمس الأربعاء، عٌزل عن زملائه بالفريق منذ يوم الثلاثاء، وخرج من حسابات الفريق لمبارياته بدور المجموعات.

وألمح تشابي ألونسو مدرب ريال أمس إلى أن الشكوك تحوم حول مشاركة مبابي في المباراة المقبلة المقررة أمام باتشوكا المكسيكي يوم الأحد في تشارلوت بولاية نورث كارولينا.