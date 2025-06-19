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الرياضة

سبالينكا إلى دور الثمانية في برلين بالفوز على ماساروفا

سبالينكا إلى دور الثمانية في برلين بالفوز على ماساروفا
19 يونيو 2025 18:45

برلين (رويترز)

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أكملت أرينا سبالينكا فوزها 6-2 و7-6 على السويسرية ريبيكا ماساروفا اليوم الخميس، لتبلغ دور الثمانية بطولة برلين المفتوحة للتنس، في استكمال للمباراة التي توقفت أمس الأربعاء بسبب الأرضية الزلقة.وكانت مباراة اللاعبة القادمة من روسيا البيضاء قد توقفت أمس الأربعاء، بعد أن قال منظمو البطولة إن الملعب أصبح زلقاً للغاية مع ارتفاع نسبة الرطوبة بعد غروب الشمس. وعندما استؤنفت المباراة اليوم الخميس خسرت سبالينكا «27 عاماً» شوط إرسالها في بداية المجموعة الثانية، وتأخرت فيها 3-1 ثم 4-2. ومع ذلك، حافظت على هدوئها وكسرت الإرسال بضربة قوية لتفرض شوطاً فاصلاً. وأهدرت سبالينكا فرصتين للفوز بالمباراة قبل أن تستغل الثالثة، عندما سددت منافستها ضربة أمامية في منتصف الملعب في الشبكة. وقبل أقل من أسبوعين على انطلاق بطولة ويمبلدون، ستواجه المصنفة الأولى في البطولة إما إيلينا ريباكينا من كازاخستان أو التشيكية كاترينا سينياكوفا. واحتاجت التشيكية ماركيتا فوندروسوفا، بطلة ويمبلدون 2023، إلى ثلاث مجموعات على مدار ساعتين و20 دقيقة للتفوق على الروسية ديانا شنايدر. وأهدرت فوندروسوفا تقدمها 6-5 و30-صفر في المجموعة الثانية، لكنها تمكنت من الفوز 6-3 و6-7 و6-3 وستواجه في دور الثمانية التونسية أنس جابر، التي وصلت مرتين إلى نهائي ويمبلدون.

أرينا سابالينكا
ويمبلدون
أنس جابر
ماركيتا فوندروسوفا
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