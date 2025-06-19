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الرياضة

ليفركوزن يفاوض ليفربول لضم الشاب كوانساه

ليفركوزن يفاوض ليفربول لضم الشاب كوانساه
19 يونيو 2025 19:30

لندن (د ب أ)

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دخل باير ليفركوزن الألماني في محادثات مع ليفربول الإنجليزي، من أجل ضم مدافعه جاريل كوانساه. وذكرت وكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا) أن المدافع البالغ من العمر 22 عاماً، والذي وقع على عقد لمدة خمسة أعوام مع الفريق في أكتوبر الماضي، هو الخيار الرابع في مركز قلب الدفاع، رغم مشاركته كأساسي في المباراة الأولى للفريق بالموسم الماضي. ويتواجد كوانساه حالياً مع المنتخب الإنجليزي في بطولة كأس أمم أوروبا لأقل من 21 عاماً. وقال في وقت سابق هذا الأسبوع: "أنا في موقف جيد من أجل أخذ الخطوة المقبلة". ولا زالت المفاوضات في مرحلة مبكرة لكنها غير مرتبطة بصفقة تعاقد ليفربول مع فلوريان فيرتز، صانع ألعاب ليفركوزن، وهي صفقة قياسية في تاريخ النادي الإنجليزي، حيث من المتوقع إنهائها مقابل 115 مليون جنيه إسترليني (155 مليون دولار)، وقد يتم الإعلان عن الصفقة غداً الجمعة.

ليفربول
ليفركوزن
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