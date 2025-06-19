«فيفا» يخفي 10 ملايين منشور مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي



برلين (د ب أ)

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إنه أخفى أكثر من 10 ملايين تعليق مسيء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار مجهوداته لمكافحة خطاب الكراهية في كرة القدم.

وذكر (فيفا) أنه تم تحليل نحو 33 مليون منشور وتعليق عبر 15302 حساب، وذلك منذ إطلاقه لخدمة حماية وسائل التواصل الاجتماعي في بطولة كأس العالم 2022، كما أنه جعلها متاحة لجميع أعضائه ولاعبيه منذ عام 2024.

وأضاف أن تلك الخدمة جرى استخدامها في 23 بطولة بالإضافة إلى مباريات للتصفيات وأخرى ودية. وستكون الخدمة متاحة أيضاً في بطولة كأس العالم للأندية الجارية حالياً بمشاركة 32 فريقاً و2019 حساباً للاعبين والمدربين والمسؤولين.

وكشف (فيفا) عن استخدامه للذكاء الاصطناعي من أجل البحث عن المنشورات المسيئة وإخفائها عن أصحاب تلك الحسابات، كما ذكر أن لاعبات كرة القدم أكثر عرضة للإساءة من الرجال.