كفيتوفا بطلة ويمبلدون تعتزل التنس



باريس (أ ف ب)

أعلنت التشيكية بترا كفيتوفا، بطلة ويمبلدون مرتين والمصنفة الثانية عالمياً سابقاً، عبر وسائل تواصل الاجتماعي الخميس انها ستعتزل التنس في نهاية العام الحالي بسن الـ 35 عاما، كتبت قائلة «عام 2025 سيكون الأخير في مسيرتي الاحترافية».

لا تزال الفائزة ببطولة ويمبلدون عامي 2011 و2014 «غير متأكدة» من الدورات التي ستشارك فيها بعد بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى (30 يونيو - 13 يوليو)، حيث سيتم إدخالها مباشرة في القرعة الرئيسة رغم احتلالها المركز 572 في التصنيف العالمي للاعبات المحترفات، وذلك بفضل دعوة من المنظمين.

وتابعت قائلة «أعتزم إنهاء مسيرتي في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة» (24 أغسطس - 7 سبتمبر)«، علما انها وصلت إلى الدور ربع النهائي في نيويورك عامي 2015 و2017.

فازت كفيتوفا التي تلعب بيدها اليسرى مع منتخب بلادها بكأس بيلي جين كينج (كأس الاتحاد سابقا) 6 مرات، كما وصلت إلى نصف نهائي رولان جاروس مرتين (2012 و2020)، وإلى نهائي بطولة أستراليا المفتوحة عام 2019.

يتضمن سجل التشيكية 31 لقبا في المنافسات الفردية، بدءا من دورة هوبارت الاسترالية عام 2009 إلى برلين 2023. خاضت أيضا نهائي»دبليو تي آيه«عام 2011 ونهائي العديد من دورات الألف نقطة.

مع ثلاثة ألقاب في دورات الألف نقطة في مدريد على الملاعب الترابية أعوام 2011 و2015 و2018، كانت التشيكية حتى ربيع هذا العام، الأكثر تتويجا في العاصمة الاسبانية، قبل أن تنضم إليها البيلاروسية أرينا سابالينكا المصنفة الاولى عالميا، بفوزها بلقبها الثالث في مدريد مطلع مايو.

بعد غيابها عن الملاعب لأكثر من عام لإنجاب طفلها الأول، عادت كفيتوفا إلى ملاعب الكرة الصفراء في فبراير الماضي للمشاركة في دورة أوستن الأميركية (250 نقطة)، ومذاك، لم تفز إلا بمباراة واحدة كانت في مايو الماضي، في الدور الاول من دورة روما للألف نقطة.

أشاد بوريس بيكر، المصنف الاول سابقا، وهو متابع دائم لبطولات كرة التنس باللاعبة كفيتوفا، واصفا إياها بـ»سيدة عظيمة«، كتب الألماني عبر صفحته الرسمية على إنستجرام»تهانينا على مسيرتك الناجحة، سأفتقد ابتسامتك".