العين يُغلق «ملف اليوفي» ويستعد للسيتي بالروح الجديدة

معتز الشامي (واشنطن)

أغلق الجهاز الفني لنادي العين، ملف الهزيمة الثقيلة أمام يوفنتوس بخماسية دون رد، في افتتاح مباريات الجولة الأولى للمجموعة السابعة التي جمعت بين الفريق في استاد أودي فيلد بالعاصمة واشنطن، بينما يواصل الفريق تدريباته اليومية على ملعب مدرسة أبيسكوبال بفيرجينيا، دون انقطاع، حيث رفض الجهاز الفني بقيادة فلاديمير إيفيتش منح اللاعبين راحة أمس، وأدى الفريق تدريباً صباحياً خفيفاً لإزالة الإرهاق والتحضير للمواجهة المقبلة أمام مانشستر سيتي يوم الأحد في مدينة أتالانتا، والتي يستعد لها الفريق بروح جديدة تماماً، في محاولة لاستعادة الثقة والنظر لباقي مشوار الفريق في البطولة.

وتقرر أن تغادر البعثة من واشنطن إلى أتالانتا، حيث سيؤدي العين تدريبه الأخير هناك، قبل أن يخوض لقاء السيتي، والعودة مباشرة بعد المباراة على واشنطن، لأداء المباراة الأخيرة الخميس المقبل أمام الوداد المغربي.

وتبعد أتالانتا عن واشنطن لمسافة طويلة، تستغرق ما يقارب 110 دقائق بالطائرة، حيث ترغب إدارة البعثة في توفير الوقت والجهد على الفريق.

وشهد تدريب العين أمس، التركيز على فك العضلات، ومحاولة الاستشفاء والتعافي للاعبين، حيث حرص الجهاز الفني على الاجتماع بعناصر الفريق قبل المران، للحديث عن أبرز السلبيات التي أفرزتها المباراة الأولى، خاصة وكيف أنها تعتبر اختباراً صعباً للفريق، في ظل دخول عناصر جديدة للتشكيلة، بعد التعاقد مع 8 لاعبين جدد، دفع إيفيتش بأغلبهم في لقاء أمس الأول.

ويحاول فلاديمير إيفيتش، التركيز على المباراة المقبلة، مع إخضاع اللاعبين لمحاضرات بالفيديو، لكشف سلبيات التمركز والأخطاء الفردية، التي أثرت على الأداء، ومنحت الأفضلية لفريق اليوفي، ليسيطر على مجريات اللعب، مع التطرق كذلك لكيفية علاج إضاعة الفرص، مع عدم نجاح سفيان رحيمي ولابا في ترجمة الفرص التي لاحت لهما في الشوط الثاني لتضييق الفارق، ويتوقع أن تشهد المباراة المقبلة بعض التغييرات «المحدودة» بالإضافة لتغييرات في مراكز بعض اللاعبين.

وعن الخسارة أمام اليوفي قال إيفيتش: «خسرنا أمام فريق عالمي، يستحق الفوز بالتأكيد، لقد حاولنا تقديم الأفضل، واحترمناهم أكثر مما ينبغي خلال بداية اللقاء تحديداً، وهو ما منحهم الثقة الكاملة في البدايات، وبالتالي لعبوا بأريحية، وأحكموا سيطرتهم على مجريات اللعب، وصنعوا أهدافاً بسهولة وساعدهم على ذلك وقوع اللاعبين في أخطاء فردية.

وواصل مدرب العين قائلاً: في الهدفين الثاني والرابع، لم يكن التمركز جيداً من لاعبي الفريق، ولكن علينا تحليل المباراة والتحضير للمحطة المقبلة، فنحن نلعب في بطولة بحجم كأس العالم، ونواجه فرقاً من الطراز العالمي، وعلينا الإعداد جيداً».

وعن الاستعداد للسيتي قال: «علينا أن نظهر أفضل ما لدينا وأن نقوم بما علينا القيام به، سنحاول اللعب بطريقة جماعية وبروح عالية، فنحن وقعنا في مجموعة تضم فريقين من ضمن أفضل 8 فرق في أوروبا عادة، ولا أحد يمكنه قول عكس ذلك بالنسبة للسيتي واليوفي»

وتابع «علينا تصحيح الأخطاء الآن، والنظر في وضعية الفريق وأداء اللاعبين، أمامنا يومان فقط للتحضير، وعلينا أن نتحدث مع اللاعبين لمنحهم دوافع كافية، لمحاولة تصحيح المسار والظهور بشكل أفضل مما كنا عليه أمام اليوفي، لأننا كنا نعلم أننا سنواجه أقوى فرق العالم».

وعن مشاركة خالد عيسى بدلاً من روي باتريسيو الذي لم يكن موفقاً وتلقى 5 أهداف في المباراة، قال: «روي حارس صاحب خبرة كبيرة وقد انضم إلينا ليساعدنا، لكنني لن أنتقد لاعباً مهما تكن النتيجة أو أحمّل لاعباً بعينه مسؤولية الهزيمة، فالأمر لم يكن سهلاً علينا جميعاً، لأننا التقينا فريقاً سيطر على المباراة وقام بالعديد من التسديدات والتحركات التكتيكية المنظمة والواعية، وساعد على ذلك وجود أخطاء فردية من طرفنا، كما أن اليوفي فريق كبير، وهناك فوارق فنية كبيرة بين الدوري الإيطالي والإماراتي بالطبع، فهم يلعبون مباراة قوية كل أسبوع سواء في أوروبا أو داخل الدوري هناك، وهذا ما نحتاج إليه، بضرورة الاحتكاك القوي دائماً مع فرق قوية»، واختتم «لقد حاولنا صناعة فرص للتسجيل، وأضعنا فرصتين محققتين بالفعل، ولكنني لن أختلق الأعذار، علينا الأن غلق هذه الصفحة والنظر للمستقبل».



1000 مشجع عيناوي خلف «الزعيم»

شهد استاد أودي فيلد بالعاصمة الأميركية واشنطن، حضور ما يصل إلى 1000 مشجع عيناوي، سواء من بين الطلبة المواطنين الدارسين في أميركا أو بعض الجاليات العربية المقيمة في واشنطن، والتي حرصت على دعم ممثل الكرة الإماراتية وبطل آسيا في المباراة، التي حضرها ما يصل إلى 18 ألف متفرج، بينما يتسع الملعب إلى 20 ألفا، ووفرت إدارة العين، منطقة «فان زون» داخل الملعب وأمام البوابة A، لتوزيع الأعلام وأدوات التشجيع على الجماهير التي حرصت على الحضور لدعم الفريق.



إنفانتينو يتابع اللقاء

حرص جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم على متابعة مباراة العين أمام يوفنتوس، كما حرص على الالتقاء بإدارة بعثة العين برئاسة الشيخ سلطان بن حمدان رئيس مجلس الإدارة، كما التقى رئيس فيفا بإدارة فريق يوفنتوس الإيطالي قبل انطلاق اللقاء، ويهتم رئيس الاتحاد الدولي بالتنقل بين المدن الأميركية المستضيفة لحضور أكبر قدر من المباريات.



راتنيك يعتذر لجماهير العين

أعرب السلوفيني مارسيل راتنيك عن حزنه الشديد لخسارة أول مباريات الفريق في كأس العالم للأندية، أمام يوفنتوس بخماسية نظيفة، وأضاف: «أود الاعتذار لجماهير العين بسبب الهزيمة القاسية، لقد كانت مباراة سيئة بالنسبة لنا، لكننا نأمل أن يواصلوا دعمنا في البطولة في قادم المباريات، لأننا نحتاج إليهم»، وتابع: «نعلم أن الجماهير محبطة من النتيجة ولكننا قادرون على تقديم الأفضل في قادم المباريات، وهدفنا أن نحقق نتيجة إيجابية في آخر مباراتين في المجموعة، ونعد الجماهير بأن نقاتل بصورة أكبر أملاً في مصالحتهم».