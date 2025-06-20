الكأس الذهبية.. المنتخب الأميركي إلى دور الثمانية بالفوز على السعودية

واشنطن (د ب أ)

صعد منتخب الولايات المتحدة لدور الثمانية في بطولة الكأس الذهبية لكرة القدم، عقب فوزه الثمين والصعب 1 / صفر على منتخب السعودية، صباح اليوم، في الجولة الثانية بالمجموعة الرابعة من مرحلة المجموعات للمسابقة. وتقمص كريس ريتشاردز دور البطولة في المباراة، عقب تسجيله هدف المنتخب الأميركي الوحيد في الدقيقة 63، ليقود الفريق لحجز مقعد بمرحلة خروج المغلوب في البطولة، المخصصة لمنتخبات اتحاد أميركا الشمالية والوسطى والكاريبي لكرة القدم (كونكاكاف)، التي تستضفها الولايات المتحدة وكندا. ورغم الخسارة، ظهر المنتخب السعودي، الذي يشارك ببطاقة دعوة في البطولة، بشكل أفضل من الذي بدا عليه خلال انتصاره 1 / صفر على منتخب هايتي في الجولة الافتتاحية للمجموعة، وكان قريباً من اقتناص نقطة التعادل على الأقل، لولا سوء الحظ الذي لازم لاعبيه في أكثر من مناسبة. وانفرد المنتخب الأميركي، الذي استهل مسيرته في البطولة بانتصار كبير 5 / صفر على منتخب ترينداد وتوباجو، بقمة ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، متفوقاً بفارق 3 نقاط على أقرب ملاحقيه منتخب السعودية. في المقابل، يحتل منتخبا هايتي وترينداد وتوباجو، اللذين تعادلا 1 / 1 في وقت سابق من اليوم بنفس الجولة، المركزين الثالث والرابع على الترتيب برصيد نقطة وحيدة. ويلتقي منتخب الولايات المتحدة مع منتخب هايتي في الجولة الثالثة (الأخيرة)، التي تشهد مواجهة أخرى بين منتخب السعودية ونظيره التريندادي، حيث يحتاج الفريق (الأخضر) إلى نقطة وحيدة فقط من أجل ضمان الصعود لدور الثمانية. يشار إلى أن المنتخبات الـ16 المشاركة في المسابقة، تم توزيعها على 4 مجموعات، بواقع 4 منتخبات في كل مجموعة، على أن يتأهل المتصدر والوصيف لمرحلة خروج المغلوب، وفقاً للائحة البطولة. وبدأت المباراة باستحواذ على الكرة من جانب منتخب الولايات المتحدة، المدعوم بعاملي الأرض والجمهور، قابله حذر دفاعي من جانب المنتخب السعودي. لم يسفر امتلاك المنتخب الأميركي للكرة عن أي تهديد على مرمى منتخب السعودية، الذي لجأ للاعتماد على شن الهجمات المضادة، التي شكلت خطورة على مرمى منتخب الولايات المتحدة. وظلت المباراة سجالاً حتى جاءت الدقيقة 63 لتشهد هدف التقدم لمنتخب الولايات المتحدة من خلال ريتشاردز، الذي تابع ركلة حرة من الطرف الأيمن، نفذها زميله سيباستيان برهالتر عرضية، ليقابلها بضربة رأس، واضعاً الكرة على يمين العقيدي، الذي حاول التصدي لها دون جدوى، لتعانق شباكه. حاول منتخب السعودية امتصاص صدمة هدف المنتخب الأميركي، والعمل على إدراك التعادل، ولكن لم ترق هجمات الفريق الأخضر للفعالية المطلوبة. في المقابل، طالب لاعبو المنتخب الأميركي بطرد العقيدي بعد التحامه مع أجييمانج، وهو في وضع انفراد بالمرمى، في الدقيقة 75، لكن الحكم أشار باستمرار اللعب. وشهدت الدقائق الأخيرة عصبية من كلا المنتخبين، وهو ما وقف حائلاً أمام تسجيل المنتخب السعودي هدف التعادل، رغم الفرص التي سنحت للاعبيه في الدقائق الأخيرة، لينتهي اللقاء بفوز صعب لمنتخب الولايات المتحدة.